Canadá y Australia se bajaron de Tokio 2020

Los comités olímpicos de Canadá y Australia anunciaron que no enviarán deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para evitar riesgos de salud en medio de la pandemia por el brote de coronavirus mientras que desde Polonia solicitaron la postergación de la competencia.

Tras conocerse que el Comité Olímpico Internacional (COI) fijó un plazo de cuatro semanas para determinar si mantiene las previstas para los Juegos, el Comité de Canadá dispuso que no llevará representantes al certamen, previstos en principio del 24 de julio al 9 de agosto, ni a los Paralímpicos, que se fijaron dos semanas después, del 25 de agosto al 9 de septiembre.

“El Comité Olímpico Canadiense (COC) y el Comité Paralímpico Canadiense (CPC), respaldados por sus Comisiones de Atletas, Organizaciones Deportivas Nacionales y el Gobierno de Canadá, han tomado la difícil decisión de no enviar equipos canadienses a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el verano de 2020”, señaló a través de un comunicado.

Además, el COC y el CPC “instan urgentemente” al COI, al Comité Paralímpico Internacional (IPC) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) “a posponer los Juegos por un año”.

“Les ofrecemos nuestro apoyo total para ayudarlos a navegar por todos las complejidades que traerá la reprogramación de los Juegos”, manifestaron en el anuncio.

Por su parte, el Comité Olímpico Australiano (AOC) indicó a través de un escrito: “El AOC cree que nuestros deportistas ahora necesitan priorizar su propia salud y la de quienes los rodean y poder regresar con sus familias”.

En tanto, el jefe de misión del equipo australiano para los Juegos de Tokio, Ian Chesterman, informó que aportó su visión tras comunicarse con atletas de más de 25 deportes y señaló: “Está claro que los Juegos no pueden celebrarse en julio”.

“La actitud de nuestros deportistas hacia el entrenamiento y la preparación ha sido magnífica, pero el estrés y la incertidumbre han sido demasiado fuertes para ellos. También han asumido la preocupación de sus colegas en todo el mundo y es lo que me han transmitido”, destacó.

El Comité Olímpico Polaco (PKOL), por su lado, solicitó al COI retrasar los Juegos Olímpicos de Tokio argumentando que, dada la actual incertidumbre, las medidas adoptadas en Polonia para combatir la extensión de la enfermedad y el creciente número de infectados, las posibilidades de entrenamientos de sus atletas son “cada vez más limitadas”.

El panorama en EEUU

Además, las tres cuartas partes de los 300 atletas estadounidenses que participaron en una sesión de consulta del Comité Olímpico de ese país pidieron que los Juegos Olímpicos de Tokio se pospongan.

El 70% de los atletas consultados se mostró favorable a aplazar los Juegos hasta una fecha posterior. Más inciertos, el 23% dijo que todo dependía de las consecuencias de tal decisión, según los detalles de la consulta transmitida al periódico por un miembro del Consejo Asesor de Atletas que participó en la reunión.