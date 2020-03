En la búsqueda de recursos para producir respiradores en forma masiva y en urgencia

Sin saberlo, tuvieron la misma idea: buscar los medios para producir respiradores aptos y en forma masiva. El temor de no contar con los recursos necesarios para atender una crisis sanitaria con infectados de COVID-19 movilizó a un grupo de profesionales que comenzó a investigar las partes que tiene un respirador, las formas de sustitución con implementos industriales que ya se fabrican en forma masiva y que pueden ser útiles en este momento, las producción de partes con impresión 3D y las complicaciones que los médicos advierten que pueden tener, si el respirador no es controlable.

Así surge Respira Salta. Iván Rodríguez es ingeniero y forma parte de Datamática UNSa. En diálogo con El Tribuno explicó que hay dos equipos trabajando, uno de la UNSa y otro de la Ucasal, y en intercambio permanente de información.

“En forma interdisciplinaria ambos grupos buscan un prototipo de respirador que pueda ser de utilizado en caso de que sea necesario en grandes cantidades”, expresó el ingeniero, y agregó que el problema principal es que la mayoría de los insumos es importada. “Lo que se trata de analizar es la construcción de un prototipo con materiales fáciles de obtener y que además sean de la región, por que no es lo mismo Buenos Aires con cientos de fábricas que Salta”, agregó.

Este grupo de investigadores también está buscando los medios para generar la producción de alcohol en gel y mascarillas para los médicos, con los envases descartables de gaseosas. Gustavo Viollaz es ingeniero en informática y director de IITA, y también se sumó a este grupo de trabajo que busca generar la producción masiva de respiradores en caso de que se presente una emergencia sanitaria por la presencia de COVID-19.

“Vemos la posibilidad de construir las partes con impresoras 3D, y estamos analizando el uso de algunas válvulas que ya se usan en otras fabricaciones como las de autos y lavarropas”, analizó el ingeniero que destacó que los profesionales médicos que forman parte de este grupo de trabajo también analizan los problemas de sanidad que presentan algunas partes con la presencia de grasa.

Viollaz explica que los profesionales de las salud de Salta se sumaron en el análisis de otros prototipos de respirador, que también se están estudiando en otras provincias, y advierten que algunos no son aptos para la función médica. Uno de los problemas es que no se puede controlar la presión con que trabajan y esto pone en riesgo la vida del paciente. “En este sentido, algunos profesionales médicos nos advierten que es preferible mantener al paciente con un respirador manual, hasta poder conectarlo a uno mecánico y autorizado, que a estos prototipos”.

Entre los miembros del grupo Respira Salta se pueden contar también a Roberto Bresling de la Ucasal, miembros de Ufidet, Ramiro Bozzone, Hugo Aguila, Dante Vila, Manuel Zambrano y Esteban Corces de Corporis, entre otros muchos.

En diálogo con El Tribuno, Esteban Corces reiteró que este trabajo está en una etapa de investigación y se están analizando diferentes prototipos que se desarrollaron en España e Italia, que se hicieron en forma casera con impresión 3D, que “no son los respiradores autorizados”, pero llegado el momento de una crisis sanitaria pueden ser una herramienta útil para salvar vidas.

“Estamos viendo dos formas diferentes de hacerlo. Uno de grupos con los que estamos intercambiando información es de Rosario, pero ninguno está probado o aprobado por alguna entidad que controle el tema. Son equipos de bajo costo con tecnología económica pero con uso exclusivo de emergencia sanitaria”, reiteró.

Corces alertó que uno de los problemas que se advierten es la falta de recursos para producirlos en forma masiva. En mi caso, estoy produciendo las máscaras para los profesionales. Hace una semana que fabrico las viseras, tengo pedidos para los centros médicos pero lo estoy haciendo con recursos propios. Ningún proveedor se está moviendo o contestando”, advirtió.

Si bien, el grupo de Respira Salta busca acelerar el análisis de producción y buscar los implementos dentro del mercado salteño, todavía no se cuenta con la seguridad de contar con la entrega de insumos necesarios. En este proceso de investigación advirtieron que un respirador mecánico aprobado tiene un costo aproximado de 20 mil dólares.