Mantener el proceso de enseñanza- aprendizaje, es el objetivo número uno en estos momentos para el rector de la Universidad Católica de Salta, Rodolfo Gallo Cornejo.

En la casa de estudios que dirige conviven dos sistemas educativos, el presencial y a distancia, pero jamás imaginó que le tocaría el desafío de poner en marcha toda la ingeniería tecnológica (probada y a prueba) para que los estudiantes presenciales no pierdan clases durante la cuarentena.

Está claro que las circunstancias ponen sobre la mesa la importancia del uso de las tecnologías, en este caso en la educación.

“Es un fenómeno mundial en el cual todos estamos revalorizando lo que implica el uso de la tecnología para nuestros trabajos y me parece que después de esta pandemia va surgir un mundo distinto y para quienes nos toca la responsabilidad de dirigir en cualquier ámbito constituye un desafío muy importante tener la mayor cantidad de elementos conceptuales para poder enfrentar con éxito estos momentos”, destacó.

La Católica cuenta con una estructura tecnológica muy importante, de hecho son pioneros de la educación a distancia, pero seguramente nunca imaginaron tener que utilizarla a pleno con toda la comunidad universitaria...

Siempre hemos tenido una fortaleza muy importante y lo hemos tomado como una ventaja de nuestra universidad, que hemos ido reforzando estos años, pero, dentro de todas las acciones que teníamos para nosotros fue la aceleración de un proceso. Teníamos hace tres años un plan de convergencia, que consistía en ir preparando profesores presenciales en el uso de herramientas tecnológicas, entonces al momento de decretarse el cese de actividades (por el coronavirus), casi el 50 por ciento de nuestras aulas ya estaban en plataforma, lo cual es una ventaja y nos obligó al otro 50 por ciento de materias presenciales tener en forma acelerada que generar la arquitectura informática e instruir rápidamente a los profesores para que empezaran a trabajar en ello.

¿Y cómo están atravesando esta etapa?

Muy bien, con una respuesta prácticamente del ciento por ciento de nuestros usuarios positiva, sobre todo en la actitud que pusieron. En eso tengo que agradecer a toda la universidad, del primero al último. Han empezado a trabajar en plataforma casi de forma inmediata, lo cual hace que hoy el 98-99 por ciento de las necesidades en este punto estén cubiertas. Este fue el primer paso de lo que era el plan de contingencia que veníamos preparando una semana antes de que se determine el aislamiento social, no solo referido a los alumnos, también veníamos reduciendo al mínimo la presencia del personal hasta pasar al teletrabajo o home office. Eso fue un desafío también muy grande que lo podemos llevar a cabo con rapidez, eficiencia y éxito; hoy todos los administrativos y directivos de nuestra universidad están trabajando con home office porque tenemos la posibilidad de que las pantallas, los sistemas con los que ellos trabajan en la universidad hoy estén instalados en sus casas. La verdad que ahí también nos hemos visto en un proceso de aceleración que acompaña el plan tecnológico que venimos llevando; hablé de un plan de convergencia, ahora está el plan tecnológico que venimos reforzando, el software y hardware que teníamos, los recursos humanos y el plan de modernización del proceso. Un proceso muy fuerte que venimos desarrollando que no se ve tanto, que no se ve en superficie, es un cambio que viene por debajo muy importante que ahora nos permitió hacer el salto al home office, no digo sin inconvenientes por lo que siempre existen inconvenientes en la implementación de algo tan rápido, pero sí, en forma muy satisfactoria.

¿Cuál fue la respuesta de los estudiantes?

Ha sido también muy buena. En los primeros días habíamos notado que estaban quizás un poco desorientados porque no se conectaban tanto, había mucho más conexión de los profesores. Habíamos hecho un operativo muy fuerte prácticamente uno a uno y también hemos reforzado la atención telefónica, tanto para alumnos como profesores. A medida que fue pasando la semana y se iba difundiendo como venía la mano con el uso de la plataforma se empezaron a conectar muchos más alumnos. Tratando de superar las heterogeneidades que había a veces en cuanto a la conexión, o algún problema que pudiera pasar. Reforzamos los trabajos de mentorías que teníamos desde hace 3, 4 años.

Una novedad es que se realizó defensas de tesis de forma online. Nos cuenta un poco..

Sí, dos defensas de tesis de MBA (máster) online, muy exitosas. La primera experiencia nuestra también empujados por las circunstancias y la verdad muy interesante, tanto para el tesista como para los profesores. Tenían fecha de defensa prevista y siendo que tenemos las herramientas tecnológicas tomamos la decisión de hacerlo y ha salido muy bien, experiencia que obviamente iremos repitiendo para adelante.

Las decisiones se van tomando sobre la marcha, hay gran incertidumbre para adelante de qué va a pasar, lo más probable es que continuemos un tiempo más con esta cuarentena, por lo que debemos ir planificando área por área, qué cosas se van a postergar, porque muchas cosas se van a postergar evidentemente, y otras que se pueden realizar, no la vamos a postergar sino que vamos a utilizar tecnología.

Otra novedad, me decía...

Probablemente en los próximos meses estemos sacando una cantidad de posgrados a distancia que para nuestra universidad constituyen una novedad porque hasta ahora nuestros posgrados eran presenciales.

Como rector de Ucasal, ¿cómo está viviendo esta cuarentena? ¿cómo es dirigir la universidad desde su casa?

Para nosotros los directivos es una experiencia totalmente nueva, es como que tenemos en nuestra cultura organizacional el hecho de la presencialidad, pero la verdad me está resultando una experiencia muy interesante. Estoy profundizando en el uso de herramientas tecnológicas que ya teníamos, pero porque no estábamos empujados no la utilizaba.

Me está sirviendo para profundizar mucho más la visión que teníamos nosotros en cuanto a la virtualidad de que iba a tener un protagonismo muy importante en el desarrollo de universidades, en el corto plazo. Esto creo que ya excede a nuestra universidad, es un fenómeno mundial en el cual todos estamos revalorizando lo que implica el uso de la tecnología para nuestros trabajos y me parece que después de esta pandemia va surgir un mundo distinto y para quienes nos toca la responsabilidad de dirigir en cualquier ámbito constituye un desafío muy importante tener la mayor cantidad de elementos conceptuales para poder enfrentar con éxito estos momentos.