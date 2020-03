Gestión irregular: Cornejo fue imputado por peculado

El exintendente Manuel Cornejo y varios de sus funcionarios están bajo la lupa de la Justicia. Luego de haber sido denunciado por una serie de irregularidades financieras cometidas supuestamente en su gestión municipal pasada. En febrero pasado se supo mediante presentación judicial del nuevo intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, que del 1 de enero del 2017 a diciembre de 2019 faltaban $84.468.195,58 de los fondos públicos de la Municipalidad de Campo Quijano.

No había elementos que justifiquen tales montos desaparecidos de la administración municipal en este corto período, teniendo en cuenta solo dos años de gestión de Cornejo y no los restantes 10 anteriores. Por tales hechos denunciados se conoció que la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, imputó al exintendente, Manuel Cornejo, por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras irregularidades detectadas en el registro de gastos que no contaban con la documentación de respaldo para el control de legalidad de la erogación. La investigación de la fiscal Guzmán incluyó el cotejo de numerosa documentación contable, con libros de bancos del municipio, resúmenes de cuenta de distintas entidades bancarias, pedidos de informes a distintos organismos recaudadores y registrales, y de empresas privadas. La gestión de Folloni, a poco de tomar contacto con la poca documentación hallada en la tesorería de la comuna, descubrió la compra de bienes con dinero de la comuna pero que terminaron a nombre de otras personas.

Precisamente la fiscal Guzmán en la imputación a Cornejo resalta que se le atribuye al acusado la adquisición con fondos públicos mediante el pago con cheques de una camioneta Chevrolet que no fue registrada a nombre del municipio de Campo Quijano.

La fiscal también ordenó diligencias tendientes al recupero del vehículo, el cual se determinó tras la investigación de la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, fue secuestrado previa orden expedida por el Juzgado de Garantías de Turno en el domicilio del exfuncionario. Se logró el secuestro de la documentación de la camioneta, así como de documentación cuya vinculación con la anterior gestión municipal está en análisis.

La Unidad de Delitos Económicos continúa con la investigación, en cuya lista figuran el secretario de Hacienda, Carlos Vilte; la tesorera municipal, Carmen Méndez; la secretaria de Acción Social, Mirian Canchi, y Roberto Reston, coordinador municipal.