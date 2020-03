Coronavirus: Entregarán módulos alimentarios a familias que no reciben ninguna ayuda social

La ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, anunció esta mañana que se entregarán módulos alimentarios de emergencia a las familias que no reciben ninguna ayuda social por parte del Estado y que están en una situación crítica.

Como se busca garantizar el menor traslado posible de personas para prevenir la circulación del Covid-19, la tarea estará a cargo de los municipios, que atenderán a su población, siguiendo criterios de seguridad.

Con esta medida se busca asistir a personas que trabajan en el sector informal y se quedaron sin la capacidad de generar ingresos y de conseguir alimentos. Se trata de grupos específicos, bien identificados.

“Queremos llegar a ellos, que están pasando un muy mal momento y están con mucha necesidad, más allá de que hay otras personas en situación de extrema pobreza, a quienes también tenemos que asistir”, expresó Figueroa.

La Resolución 96, que la ministra firmó esta mañana, establece un protocolo para la selección de beneficiarios, la entrega y la manipulación de los módulos alimentarios de emergencia. El documento prevé también las pautas para la rendición de fondos.

Los destinatarios de esta iniciativa son aquellos grupos familiares que no reciben asistencia de comedores escolares, de Aipas (Abordaje Integral de las Políticas Alimentarias Salta), no cuentan con tarjeta Alimentar ni con refuerzos de la Asignación Universal por Hijo.

La entrega de cupos por municipio se hará luego de cruzar los datos de los beneficiarios, para descartar que no reciban otras asistencias.

Desde el Ministerio recomendaron a los municipios que estos fondos de asistencia crítica se destinen exclusivamente a la compra de alimentos y aseguraron que la asistencia será “dirigida, planificada y consensuada” con la cartera de Desarrollo Social.

Las intendencias gestionarán los pedidos de los vecinos por teléfono para evitar que se trasladen y rompan el aislamiento. “Pedimos a diputados y senadores que nos ayuden con este proceso de entrega de alimentos”, declaró Figueroa.



Más fondos para alimentos



El coordinador general del Ministerio de Desarrollo Social, Ignacio González, aseguró que el gobernador Gustavo Sáenz y las autoridades del Ministerio tienen un diálogo permanente con los intendentes para implementación esta asistencia de emergencia.

Mencionó que todos los municipios reciben, como parte de fondos descentralizados, un fondo de asistencia crítica que fue depositado por última vez el viernes 14 último y que volverán a cobrar el mes próximo.

Según comentó, la Resolución 96 autoriza a que los fondos de Pan Casero, que es otro de los programas descentralizados que tiene Desarrollo Social con los municipios, se destinen a la compra de alimentos.

“Queremos que todos los fondos que existen en los municipios se enfoquen en la compra de alimentos, además de la ayuda de asistencia alimentaria complementaria que recibirán a partir de hoy”, expresó.

González aclaró que los seis municipios en los que aún no se entregaron las tarjetas Alimentar recibirán un plus de estos módulos alimentarios de emergencia. Estas comunas son Nazareno, Santa Victoria Oeste, Iruya, Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur.

El coordinador explicó que la emergencia sanitaria por Covid-19 rompió el cronograma previsto de entrega y que esto se resolverá los próximos días. Aclaró que las tarjetas Alimentar no perderán el crédito de febrero y marzo. El número habilitado para pedir ayuda es el 148.