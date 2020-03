Un hotel suizo ofrece a sus huéspedes un pack de lujo que incluye test de coronavirus

La pandemia que atemoriza al mundo tiene víctimas fatales todos los días, y también víctimas colaterales, como lo son las miles de industrias que se vieron afectadas por su llegada, una de ellas es la hotelería, la cual está atravesando uno de los momentos más críticos debido a las amplias prohibiciones de viajes que cayeron en cascada en todo el mundo, bloqueando países e incluso continentes enteros, manteniendo a las personas dentro de sus hogares y frenando los motores del comercio para detener al coronavirus. De este modo, a medida que los trabajadores limitan los viajes, y los aspirantes a vacacionistas se quedan en casa, las aerolíneas, los hoteles y las compañías de cruceros se enfrentan a un oscuro panorama.

En este contexto, un hotel de alta gama en Suiza, Le Bijou, decidió ofrecer un paquete para que sus huéspedes puedan atravesar la cuarentena obligatoria hospedados allí llamado servicio Covid-19, en donde ponen a disposición la posibilidad de realizarse un test de coronavirus en la habitación, la visita de un médico periódicamente, instalación para hacer home office y la posibilidad de llevar a sus huéspedes a Emergencias si así lo amerita.

“Estamos abiertos 24/7 y somos el lugar más seguro para los albergar huéspedes”, reza un posteo en Instagram del hotel que invita a los demás a vivir la experiencia completa del paquete COVID-19. Los precios para poder dormir en este lujoso hotel van desde los 800 euros a los 2000 y se le añaden los servicios adicionales: 500 euros por el test de coronavirus, dos visitas diarias de enfermería por 1800 euros o un servicio de 24 horas por 4800. Se sirven comidas en la habitación elaboradas por los chefs habituales del hotel y las habitaciones se limpian por personal protegido adecuadamente.

La compañía anunció sus exclusivos packs de alojamiento a través de Facebook. Sin embargo, aunque la cadena hotelera de lujo está organizando un sistema de atención sanitaria interna, quiere dejar claro que en ningún caso anima a las personas con COVID-19 a que se aventuren a venir si tienen síntomas preexistentes, ya que quieren prerservar la salud de su personal.

Lo cierto es que este pack de lujo también se está empezando a replicar en distintas partes del mundo como estrategia frente a la crisis causada por la pandemia. En Sídney, Australia, un hotel ofrece la posibilidad de hospedarse 14 días en un aislamiento total, bajo el programa Home Away from home (un hogar lejos de casa en español), con la diferencia de que no tiene un test de coronavirus ni la visita de un médico periódicamente sino que el huésped se aísla completamente tanto de sus seres queridos como del mundo exterior y le proveen comida y los víveres que necesite. Lo mismo sucede en Bangkok, donde el hotel Thailand’s A-One garantiza el monitoreo constante de las personas y, si algún síntoma aparece, el hotel se encargará del traslado hacia la sala de emergencias.

En el mundo y en la Argentina, el turismo y la hotelería es una de las actividades más afectadas por la crisis, a partir de todas las decisiones que se han tomado desde el Gobierno para frenar la circulación del virus. A los hoteles se les fueron cayendo las reservas, primero desde el extranjero y luego a nivel nacional, y recientemente el escenario se agravó aún más a partir de la norma del Ministerio de Turismo que establece que tampoco pueden alojarse argentinos en los hoteles entre el 16 y el 31 de marzo.

“Los hoteles han visto caer sus reservas en un 100% y la ocupación se va deteriorando cada vez más y va a llegar a 0. A su vez, la gastronomía redujo su trabajo en más de 50% en algunos lugares y en otros directamente está cerrada. La situación del sector es alarmante”, aseguró a este medio la titular de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra), Graciela Fresno.

La directiva planteó que “en la medida en que este escenario se mantenga, se va a ir complicando más y será difícil pagar salarios y cumplir con las obligaciones tributarias”. La entidad ya le llevó sus reclamos al Gobierno y si bien algunas medidas fueron tomadas ayer, todavía no son suficientes, aseguró Fresno, quien agregó que hacia adelante están avizorando un escenario aún peor.

Infobae