Empresa del cuero, en riesgo por el cierre de mercados

La firma instalada en Rosario de Lerma reorganizó a su personal para evitar contagios con el virus infeccioso. Pero también tiene estancada su producción en el puerto. China es su principal cliente.

La curtiembre Arlei, cuya planta está instalada en Rosario de Lerma, está a la expectativa con la evolución de la pandemia del coronavirus puesto que depende de los mercados en donde el foco infeccioso causa estragos en la población. China, principal comprador y origen del virus; Europa, región con más infectados en el mundo, y Estados Unidos, otro foco de contagio mundial, son los tres clientes de la firma, que adquieren anualmente el 90 por ciento de la producción de esta empresa del cuero.

Las operaciones hoy están estancadas en el puerto. No pueden salir a los mercados mundiales. Hasta nuevo aviso los compromisos comerciales no pueden ser liquidados y la materia prima permanece estancada. Por lo tanto, no se produce en las plantas, y la estabilidad económica de la empresa comienza a decaer. Mientras la enfermedad mientras avanza en el mundo, las empresas comienzan a sentir los efectos del virus en sus economías.

"Tuvimos que organizar los turnos por el avance de la enfermedad en el país, pero también es cierto de los efectos económicos que nos producirá esta pandemia mundial. El posenfermedad será un problema a resolver porque hay mucha gente que depende de esta producción. En Rosario de Lerma deja un derrame económico importante en la comunidad. El día después puede traer consecuencias insostenibles en la economía", graficó Lucas Moline, gerente de Relaciones Institucionales.

La empresa también debió reorganizar la planta de Rosario de Lerma para seguir operando en estos días. "El esfuerzo de la empresa es significativo. Nuestro mercado está en baja y la propagación del Coronavirus suma nuevos problemas". Aunque no fue confirmado por la empresa por ahora no se licenció al personal, solo aquellos casos preventivos por edad y situación de salud que lo ameriten. La incertidumbre del panorama mundial afecta a la firma ubicada en Rosario de Lerma con alrededor de 250 trabajadores activos.

China es el principal comprador de cuero y la propagación del virus infeccioso a todo el mundo desde este gigante mundial trae como consecuencia la no exportación del cuero que produce Arlei y otras curtiembres del país. Justo en el momento que los mercados internacionales están cambiando las normativas ambientales en la concepción de ciertos productos, como es el caso del cuero. Vale decir que es otro problema que se suma a la vapuleada producción del cuero a nivel país.

En el puerto los barcos tienen la producción de estas empresas sin poder salir a destino. Las consecuencias para las empresas del cuero son nefastas. Se complica pagar sueldos, mantener las plantas de producción, y organizar el futuro de estas firmas.

El riesgo laboral está latente con esta problemática mundial que no deja liberar la producción a los clientes habituales. Además de la reorganización interna para proteger al personal de posibles contaminaciones con el virus, la empresa debe replantear costos del mantenimiento de una curtiembre que por ahora no pude completar la cadena comercial de su producto principal.