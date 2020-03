España suma más de 8.000 nuevos casos de coronavirus en un solo día y supera las 4.000 muertes

España superó las 4.000 muertes por coronavirus y en solo 24 horas sumó más de 8.000 infectados, para llegar a los 56.188 casos en total hasta este jueves, según informó el Ministerio de la Sanidad.

España no puede contener al coronavirus y como había adelantado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está recorriendo la peor semana de la pandemia en ese país.

En las últimas 24 horas, en España fallecieron 655 personas, por lo que el número de muertes se elevó a 4.148 desde que se inició la pandemia.

El titular del Ministerio de la Sanidad, Salvador Illa, confirmó que se incrementó en 18 por ciento la cantidad de nuevos casos, con 8.578 infectados recientes, para un total de 56.188 enfermos en todo el país.

En tanto, 7.015 personas fueron dadas de alta después de haberse recuperado del Covid-19 y de ellas, 1.648 se recuperaron en las últimas horas.

Asimismo, se informó que las zonas más afectadas por la pandemia del coronavirus son la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco.

"Estamos librando una batalla sin cuartel para frenar la expansión del virus", dijo el ministro de la Sanidad al dar a conocer la información en una rueda de prensa.

Solo en la Comunidad de Madrid, los infectados ascienden a 17.166 y los fallecidos, a 2.090; en Cataluña, los enfermos suman 11.592 y las víctimas fatales, 672; en tanto en el País Vasco se registran 3.946 casos y 180 muertes.



En este contexto, la vocera del Gobierno español, María Jesús Montero, dijo que el país está "en una guerra" por conseguir material sanitario en los mercados internacionales, ya que todos los países están intentando conseguir los mismos equipos desde China para hacer frente a la pandemia.

"Estamos en una guerra auténtica por hacernos con los respiradores, las mascarillas; en eso estamos todos", afirmó en declaraciones periodísticas.

En lo que va de la semana, España ha sumado miles de víctimas fatales a causa del coronavirus, tras confirmar 462 muertes el lunes, 514 el martes y 738 el miércoles, cifra récord hasta este momento en el país europeo.

De este modo, se convirtió en la segunda nación del mundo con mayor cantidad de fallecidos, por detrás de Italia, tras haber superado a China, el país en donde precisamente se originó la actual pandemia de coronavirus.

Cuarentena

Desde el 14 de marzo, casi 47 millones de españoles viven aislados en sus casas y el Congreso debe ratificar la prórroga del estado de alarma hasta el 12 de abril decretada por el Gobierno, que por el momento descarta detener toda la actividad económica no esencial como sí dispuso Italia.

En este contexto complejo, se desató una polémica en España después de que los gobiernos de ese país y de China confirmaran que los test rápidos para la supuesta detección del coronavirus "no funcionan" e incluso la empresa productora fue denunciada por fabricarlos sin licencia.

El Gobierno de España informó que las pruebas, que se iban a destinar sobre todo a los médicos y enfermeros que están en el "frente de batalla", tienen una sensibilidad excesivamente baja y dan negativo en casos en los que la prueba tradicional certifica el positivo.

"Los tests rápidos para detectar la infección de coronavirus que ha comprado el Ministerio de Sanidad en China no funcionan bien. Tienen una sensibilidad del 30%, cuando deberían superar el 80%", publicó el diario El Mundo.