Facundo Corvalán: “Me siento bárbaro, ya quiero jugar”

El basquetbolista espera la confirmación de que ya no tiene el coronavirus.

El basquetbolista Facundo Corvalán, quien juega en el Real Canoe de España y fue uno de los primeros deportistas argentinos en contraer el coronavirus, señaló que se siente muy bien y que tiene muchas ganas de volver a jugar, mientras que aguarda ser dado de alta en los próximos días.

“Hace más de una semana que me siento bárbaro y empiezo a moverme acá en la habitación del hospital donde estoy hace ya once días. Venía de un duro golpe en la cabeza en un año que arrancó muy complicado para mí, pero estoy con muchas ganas de volver a jugar”, indicó.

“Un día antes de volver de España para acá tenía algunos síntomas. En la noche del vuelo los síntomas empeoraron, me sentía bastante mal. Al llegar al aeropuerto de Ezeiza declaré los síntomas y al otro día estaba internado”, recordó.

El deportista señaló que espera el resultado del último estudio para confirmar que ya superó la enfermedad.

Corvalán, de 21 años, surgió en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) en Ciclista Juninense (2014-2015) mientras que jugó cuatro temporadas con Bahía Basket (entre 2015 y 2019), tras lo cual pasó al Real Canoe de España.

El joven dejó el país europeo hace dos semanas, arribó al país con síntomas y, de inmediato, fue trasladado al hospital Piñeyro de Junín, su ciudad natal, donde le realizaron los estudios y confirmaron el positivo de coronavirus.