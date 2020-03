El Gobierno provincial compró respiradores pero Nación frenó su entrega 

La llegada de 120 respiradores a Salta, necesarios ante un eventual agravamiento de la pandemia del coronavirus en la Provincia, se vio interrumpida por una directiva de Nación. Y es que desde el gobierno de Alberto Fernández hicieron una compra masiva de estos aparatos y aplicaron la ley de abastecimiento con el fin de centralizar la distribución de los equipos. La partida que iba a destinarse para la provincia se encuentra detenida.

“La Provincia compró de 120 respiradores pero no se pudo concretar la operación porque la Nación decidió tomar el control del stock de los fabricantes. Estamos discutiendo con Nación y que se sumen otra dotación de respiradores”, señaló Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia

Agregó que “la provincia cuenta con más de 200 respiradores que ya están instalados en diversos lugares, en particular en los centros de referencia dotados con insumos como los hospitales Papa Francisco, Militar, Del Miliagro y en el interior. Allí ya tienen equipamiento”.

Por su parte, Agustín Pérez Alsina, fiscal de Estado, aclaró que se busca resolver el conflicto fuera de la vía judicial: ‘Se está trabajando fuerte hay que tratar de lograr un acuerdo‘.

Pérez Alsina adelantó que la provincia evalúa presentar un recurso de amparo federal para destrabar la llegada de lo que se adquirió. ‘Estamos tratando de que la empresa cumpla en forma extra judicial‘. ‘No se descarta acudir a la vía judicial‘.

En tanto, Villada aclaró que: “Hay mucha gente que no necesita ser asistida en un centro de salud. Para ello estamos destinando que las personas que no necesitan ser asistidas estén separados de sus familiares, de sus amigos. Ellos irán al Centro de Convenciones, también habrá lugares en Orán y Tartagal para que la gente pueda ser aisladas. No es que cada uno de las camas debe tener un respirador”.

FUENTE. RADIO SALTA - DNI