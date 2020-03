Maniataron, golpearon y le robaron más de $15 mil a un exconcejal

Un salvaje ataque se perpetró en la noche del jueves contra el exconcejal Omar "Dody" Arias en el interior de una de sus viviendas en Tartagal. Una feroz agresión física y contra la propiedad fueron algunos de los argumentos que al menos dos delincuentes utilizaron para consumar el robo de 15.000 pesos y varios elementos de valor. En diálogo con medios locales, compungido, el exedil apuntó: "Es algo que no se lo deseo a nadie, fue horrible".

Mientras cumplía con el aislamiento preventivo y obligatorio por el coronavirus, el exfuncionario tartagalense contó que dos "malvivientes ingresaron con armas de fuego, me maniataron, golpearon y se llevaron lo que tenía en ese momento de dinero en efectivo. Estamos en una época donde no podemos tener plata en la casa, si bien hace poco tiempo había vendido un vehículo que era de mi propiedad y tenía plata, la puse en un banco. Quizás ellos tenían esa información, suponían que podía tener el dinero en casa pero no fue así".

Según lo declarado por el hombre de 55 años, el accionar de los delincuentes fue de una violencia enorme donde todo el tiempo buscaban algo más de los 15 mil pesos que se llevaron, el argumento del exconcejal a la hora de tener que explicar la situación que le tocó vivir es que los asaltantes presumían que podía tener un monto importante de dinero en su casa tras la venta de uno de sus vehículos de alta gama. Sin embargo, "no tenía la plata que ellos querían y por eso me maniataron primero y después me golpearon en todo el cuerpo, incluida la cabeza".

Si bien en las declaraciones realizadas en medios locales Dody dejó en claro que en el momento del asalto estaba solo en el domicilio ubicado en el barrio San Silvestre, zona este de Tartagal, cerca del gasoducto, en realidad y según lo denunciado se encontraba junto a una joven de 19 años. Cuando los peligrosos asaltantes irrumpieron en la casa, el exedil y la muchacha se encontraban en una habitación viendo televisión.

"Estoy golpeado físicamente, quisieron sacarme algo que no les podía decir dónde estaba porque no existía, no tenía la plata. Pude zafar y avisarle a mi hermano quien se encargó de dar alerta al 911", contó Omar Arias. Maniatado de pies y manos, lo metieron en el baño de la casa donde "me golpearon en todo el cuerpo y me dejaron encerrado". Tras revolver toda la casa se llevaron el dinero mencionado y "una computadora Lenovo, un celular Samsung A50 color negro, un reloj de oro marca Oreen y una billetera con dinero", aunque no recordó la cantidad que tenía.

Al lograr soltarse, dijo haberse puesto en contacto con su hermano quien llamó a la Policía. "Llegaron rápido, la verdad que pude zafar y hoy la estoy contando. Fue algo muy violento, estuvieron unos 40 minutos, todo el tiempo del mundo, y buscaban un dinero que yo no tenía, lo había depositado como tiene que ser", sostuvo quien además de ser concejal en Tartagal también se postuló para ser intendente.

La investigación

El hombre víctima de un violento asalto en el norte provincial es optimista acerca del trabajo que la Brigada de Investigaciones de Tartagal lleva a cabo a partir de su denuncia por robo calificado. "Espero que la Policía haga su trabajo y logre atrapar a estos delincuentes, malvivientes que no pueden andar sueltos en la sociedad sino encerrados", sostuvo.

Lo poco que observó cuando ingresaron los asaltantes, según manifestó en su denuncia, "eran dos y cada uno tenía armas de fuego, una pistola y una escopeta. Después no pude observar más nada porque me taparon la cabeza y me maniataron", sostuvo Omar Arias (55). Al parecer se trata de jóvenes asaltantes quienes serían de la zona, por la tonada que escuchó la víctima y pudo describir luego.