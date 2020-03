Más de 1.900 personas demoradas por no aislarse

Desde el viernes 20 pasado hasta ayer la Policía de Salta demoró a 1.947 personas por haber incurrido en el delito penal que atenta contra la salud pública dado que infringieron la normativa dispuesta en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido por el Gobierno de la Nación. Entre el viernes y ayer se registró menor circulación de personas en las distintas localidades salteñas. Tomar conciencia de la pandemia que pone en alerta a la población mundial es uno de los objetivos.

La primera semana de aplicación del protocolo donde las personas deben respetar el aislamiento preventivo y obligatorio para ayudar a no diseminar el nuevo virus conocido como COVID-19, en pos de la emergencia sanitaria que puso en alerta a gran parte del planeta, arrojó la demora de más de 1.900 personas en la provincia. Mujeres y hombres que no supieron justificar su tránsito en la vía pública y sobre todo pusieron en riesgo no solo su salud sino la de toda una población.

Gente paseando algún animal, corriendo o simplemente caminando junto a su pareja o hijos, grupo de personas en alguna esquina -bebiendo alcohol-, hombres y mujeres que salieron a andar en bicicleta o niños menores jugando en calles y veredas fueron algunos de los cientos de casos que los efectivos salteños detectaron y tuvieron que alertar para comenzar a concientizar a la población. En muchos de esos casos las personas fueron demoradas.

Las 24 horas realizan controles sobre el cumplimiento del aislamiento social permitiendo la circulación solo para el abastecimiento familiar, compra de medicamentos y urgencias médicas. También circulan quienes están exceptuados de la medida preventiva por formar parte de los grupos relacionados a actividades esenciales o cuestiones particulares justificadas legalmente.

Los policías cuentan con dispositivos digitales que permiten identificar a la persona que fue detectada incurriendo en el delito penal. La base de datos informa también si se trata de un caso de reincidencia, hecho que es considerado penalmente un agravante.

En la primera semana de aislamiento social fueron demorados 1.689 hombres y 258 mujeres entre mayores y adolescentes. Los casos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Cabe destacar que entre el viernes y ayer, con la misma operatividad y lógica de trabajo, en Salta, Orán, Metán, Joaquín V. González, Tartagal y Cafayate se registró mayor cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio con menos cantidad de demoras registradas. Sin embargo, hay lugares como bancos, supermercados y otros donde sigue la aglomeración de la gente.

Hechos policiales en el marco del COVID-19

A raíz de las medidas adoptadas para afrontar al nuevo virus en la provincia, un sinfín de hechos policiales giraron en torno a ello. Desde la detención de narcos y el secuestro de 20 kilos de cocaína en el norte salteño, donde dos hombres además de incumplir con el aislamiento trataron de burlar la ley para llevar a destino nada menos que 20 kilos de cocaína de máxima pureza.

En otros de los hechos, diez adolescentes que eran buscados porque se habían ido de sus casas o de hogares del Estado en Salta fueron hallados durante los primeros días del aislamiento social, preventivo y obligatorio, impuesto para mitigar la propagación del COVID-19 en el país.

Todos volvieron con sus familias o quedaron a resguardo en espacios donde pueden cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio.

Además de las personas que fueron detenidas no solo violando el protocolo de COVID-19 sino en plena acción delictiva, en Salta capital y el interior.