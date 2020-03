Libertadores: Las claves y los millones que se repartirán en premios

Qué lejos quedó aquella primera edición de 1960 cuando el certamen se llamaba Copa de Campeones de América, y Peñarol se consagraba campeón ante Olimpia en Paraguay.

De aquella primera edición participaron apenas siete clubes: Pañarol, Olimpia, San Lorenzo de Almagro, Esporte Bahía de Brasil, Jorge Wilstermann de Bolivia, Universidad de Chile y Millonarios de Colombia. Con el correr de los años, la Libertadores de Conmebol fue tomando jerarquía internacional, al punto de convertirse en el mejor y mayor torneo de toda América y de los más atractivos del mundo.

Y una de las razones de este crecimiento es que detrás de la gloria deportiva, está el abundante premio que se llevan los clubes. Año a año, Conmebol ofrece cada vez más jugosas recompensas.

En 2019, por ejemplo, se repartió tres veces más dinero que en la edición 2017. Y ahora no será la excepción: si se compara con la plata entregada de la edición 2019, el ganador se llevará 3,5 millones de dólares más que Flamengo, quien percibió 19 en total (cabe destacar que le correspondieron dos millones más porque la final única pasó a Lima, Perú).

En total, la Copa distribuirá 168,3 millones verdes y habrá un aumento en los premios a partir de los cuartos: sí, desde esta instancia la paga pasó de US$ 1.250.000 en 2019 a 1.500.000 en 2020; en semis, de US$ 1.750.000 a 2.000.000; mientras que el campeón, además de todo lo acumulado, recibirá un premio de 15 millones (en 2019 era de 12 palos verdes, y seis para el subcampeón, que se mantiene igual).

De esta manera, el ganador embolsará, en total, 22.500.000 dólares, más un 25% de la recaudación neta de la final única en el Maracaná.

A todos les da prestigio participar, pero por algo Atlético de Tucumán quedó golpeado por quedarse afuera de fase de grupos por penales, dejando pasar nada menos que 3.000.000 de dólares, una cifra importantísima para cualquier club.

Hoy la Libertadores es competitividad, chapa y dólares que para muchos es casi imposible recaudar por otro lado.

Y entre las claves se mantiene que para los octavos de final se podrán cambiar cinco jugadores de la lista de 30.

Lo novedoso es que un club podrá sumar para la fase final a un jugador que haya estado en la fase de grupos en otro club.

En cuartos serán dos las modificaciones y en semi, también. Y ya no habrá cambios antes de la final.