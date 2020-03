El paro no fue fuerte y Sáenz pidió confianza a los docentes

Las clases arrancaron ayer en Salta con un paro de los docentes autoconvocados con una adhesión muy dispar en las escuelas, pero en términos generales no fue contundente.

Desde el Ministerio de Educación aseguraron que el acatamiento rondó entre el 12 y el 15 por ciento. Los autoconvocados hablan de niveles más altos y aseguran que el nivel fue mayor en el interior. El sábado, en una asamblea que tuvo poca convocatoria en Metán, resolvieron que el paro sea por tiempo indeterminado.

Ese grupo de maestros rechaza el acuerdo inicial que firmaron los gremios con el Gobierno provincial, con una suba del 8 por ciento en febrero y un plus de 2 mil pesos. La negociación no está cerrada y seguirá esta semana.

El relevamiento

En la escuela Roca, por ejemplo, durante el recreo se vio la presencia de muchos chicos que pudieron tener su primer día de clases.

De acuerdo con lo que relevó este diario ayer por la mañana, en la Jacoba Saravia adhirieron al paro cinco maestros de grado y una especial. A la tarde esperaban números similares.

En la Urquiza, apenas 5 de 14 secciones estaban sin clases. En la escuela Güemes, 10 de 14 estaban igual. Casi la mitad de los maestros adhirieron y otros planeaban hacerlo hoy.

En la Zorrilla, adhirió el 13 por ciento: cinco maestros de grado, celadores y profesores especiales. En la escuela del barrio San Carlos, el acatamiento era casi total: solo 4 docentes de 32 no adhirieron al paro.

Otras cifras

Según los autoconvocados, el acatamiento era más fuerte en el interior. Mencionaron que en Coronel Moldes, la adhesión era del 100 por ciento a la mañana y del 80 por ciento a la tarde. En La Viña, llegaba al 90 por ciento. En Cerrillos, el turno mañana tenía un acatamiento del 99 por ciento y en el turno tarde se esperaba más del 80 por ciento.

En Metán, por la mañana, las adhesiones eran de entre el 17 y el 80 por ciento.

Silvia Di Piazza, referente de los autoconvocados, mencionó que ayer había porcentajes dispares de adhesión al paro: “Hay escuelas que trabajan con un acatamiento del 80, 90 o 100 por ciento y otras, con el 10 por ciento. Un paro que recién se inicia en el año lectivo comienza de a poco...”.

La semana pasada, a nivel nacional, se decidió una suba del 13,5% del salario inicial y el pago de cuatro sumas fijas hasta junio. El piso salarial de los docentes argentinos pasaría de 20.250 pesos a 23 mil. Desde Nación aportarán cuatro sumas fijas de 1.210 pesos por única vez, desde marzo a junio. En total, 4.840 pesos.