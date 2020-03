Tarjeta Alimentar: se cargará semanalmente, pero no se modifica el monto mensual

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó hoy que se adelantará para mañana parte de la carga de la tarjeta Alimentar, con el objetivo de “ayudar a las familias en un contexto de parate económico generado por la pandemia” del coronavirus.



“Adelantamos la carga de la tarjeta Alimentar para mañana y lo vamos a hacer todos los miércoles hasta que dure la situación del coronavirus. El objetivo es ir acompañando a las familias en un contexto de parate económico y que puedan comprar alimentos en los comercios de cercanía”, señaló Arroyo en declaraciones a Radio 10.



La tarjeta Alimentar, que forma parte del plan Argentina contra el Hambre, se cargaba el tercer viernes de cada mes con 4 mil o 6 mil pesos, según la cantidad de hijos, pero dada la situación provocada por el coronavirus el Gobierno decidió dividir ese monto en 4 partes iguales y ahora el dinero será depositado cada miércoles, según informó Arroyo.



El anuncio de las cargas semanales de dinero fue realizado ayer por el presidente Alberto Fernández en una reunión en la Quinta de Olivos con representantes de #SeamosUno, una red de entidades sociales y organizaciones religiosas y empresarias que ayuda a cubrir las necesidades alimentarias de los sectores más vulnerables al impacto del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires.



En tanto, Arroyo señaló hoy que la tarjeta “tendrá el mismo monto, pero con la diferencia de que al hacerlo semanal se van a evitar las aglomeraciones y además ayudar para que no haya tanta gente en los comedores”.



Recordó que a aquellos beneficiarios de la tarjeta que no tengan el plástico porque no llegaron a recibirlo, se les acreditará el monto en la cuenta de la Asignación Universal por Hijo.



Asimismo, el ministro de Desarrollo Social señaló que desde esa cartera están “asistiendo a los comedores con el tema de la limpieza y los elementos necesarios para mantener los lugares aptos a las recomendaciones sanitarias”.



Por último, también adelantó que los beneficios de la AUH “cobrarán este viernes el ingreso familiar de emergencia, el bono de 10 mil pesos”.