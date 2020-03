Laferrere eliminó a Estudiantes LP y Milito renunció

Gabriel Milito renunció esta noche como entrenador de Estudiantes de La Plata luego de la derrota ante Deportivo Laferrere por los 32avos de final de la Copa Argentina, según anunció el secretario técnico del club, Agustín Alayes.

“Tomó la decisión de dar un paso al costado y no continuará siendo el director técnico del plantel profesional. Ve que no puede revertir la situación”, indicó Alayes a la prensa al finalizar el partido.

Estudiantes y Laferrere igualaron 1 a 1 en el tiempo reglamentario, pero en la definición de remates desde el punto penal, el equipo del oeste bonaerense se impuso po 5 a 4, luego del penal errado por el exmundialista Javier “Jefecito” Mascherano, la joya que incorporó el pincha.

“Es una lástima que se vaya, nos comunicó la decisión. Perdimos un partido y un técnico. Él estaba decidido a irse, ahora hay que encarar lo que venga con el que viene, a trabajar y ponerse a disposición. Hay que hacerse cargo, jugamos mal, cometimos errores reiterativos y el fusible lamentablemente es el técnico”, dijo Mariano Andújar, uno de los referentes del plantel pincha.

De manera interina tomarán el equipo Leandro Desábato, entrenador de la reserva, y podría acompañarlo Rodrigo Braña.

No obstante, también suenan para reemplazar a Milito dos viejos conocidos del club como son Mauricio Pellegrino -también lo pretende San Lorenzo- y Nelson Vivas, quien forma parte del cuerpo técnico de Diego Simeone en el Atlético Madrid.