Cancelaciones de viajes hacia Europa en agencias salteñas

Desde una agencia de viajes ubicada sobre la calle Alvarado explicaron que registraron un 30% de cancelaciones de viajes a Europa a causa del coronavirus. Además un 40% modificó sus destinos de viaje.

"Las cancelaciones dependen mucho de la penalidades de las líneas aéreas. Por ejemplo, si compraste un vuelo a Italia y lo querés cancelar la línea aérea te retiene un porcentaje, o te multa entonces en base a esto es que la gente decide si concreta o no la cancelación", explicó una encargada.

Añadió que el sábado pasado partió un contingente de 16 viajeros a Tierra Santa, a los cuales les proporcionaron barbijos. También indicó que actualmente, por miedo, no hay consultas por parte de clientes sobre viajes a Europa y Estados Unidos. "Estamos en la preventa de la temporada de Europa que es entre julio y septiembre, pero no hay consultas. Europa se frenó. Lo que sí tenemos vendido y bastante es el Caribe", destacó.

La mujer señaló que el rubro atraviesa una profunda crisis. "Ya lo del dólar turista que implica un 30% de recargo y que no está bien reglamentado nos había generado un gran perjuicio. Ahora se suma el coronavirus. Estamos en una gran crisis", hizo hincapié.

Desde otras dos agencias consultadas por la problemática: una situada sobre la calle Buenos Aires y otra también sobre la calle Alvarado, indicaron que no se está ofreciendo a Europa, ni Estados Unidos como destino de viaje por la falta de consultas relacionadas a la crisis económica.

Una denuncia

Un hombre que pidió la reserva de su identidad por temor a represalias denunció públicamente que su madre, de 82 años, tenía planeado realizar un viaje en crucero por Canarias, Barcelona, Génova y Roma, pero que no lo realizaron por temor al coronavirus y la empresa no quiso reprogramarlo.

"Este viaje, de reencuentro con familiares, destinado a unos 15 adultos mayores salteños, tenía por objetivo que conozcan dónde han vivido sus ancestros, pero por el coronavirus quedamos en la nada y todavía nadie sabe nada. El viaje está todo pagado. Es mucha plata. Quedaron en que iban a posponer el crucero para el año que viene, pero no hay ningún documento real que así lo avale", relató el hombre, hijo de la damnificada.

El crucero partía el martes pasado desde Buenos Aires, pero la mujer no embarcó. Desde la empresa, la respuesta fue: "Usted sube porque está bien, pero si no lo dejan bajar será problema suyo", contó el hombre.

Agregó que "el barco llevaría a mi madre a un puerto en el cual permanecería 12 horas. ¿Pero si ella se quería bajar y no la dejaban? España, Italia no te dejan, tal como ha sucedido en el caso de otros cruceros. Mi madre no pudo embarcar es inmunodeficiente".

Las personas que planeaban viajar presentaron una nota en Codelco. "Toda la plata que se pagó a la agencia de viajes se perdió. Ni mantienen las reservas ni devuelven la plata ni mantienen abiertos los pasajes. Nos consideramos estafados. Haremos una presentación", finalizó.