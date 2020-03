Un mal primer tiempo le costó el partido a Salta

El seleccionado salteño M-18 de rugby, Los Mayuatitos, estuvo cerca de dar vuelta el partido frente a Rosario en su debut en el Campeonato Argentino Juvenil, pero perdió 24 a 21 en el Jockey Club de nuestra ciudad.

A los locales les costó entrar en ritmo de juego en el primer tiempo, situación que pudo aprovechar al máximo Rosario para irse al descanso ganando por 19 a 7. Los Mayuatitos reaccionaron en el complemento, pero no les alcanzó para cerrar un buen debut.

Los salteños sumaron a través de tres tries, dos de ellos logrados por el centro Mariano García Ascárate y el restante lo marcó Tomás Macías; en tanto, Tomás Cil sumó dos conversiones y Baltazar García sumó otros dos puntos.

Para Los Ñandúes rosarinos marcaron tries Nicolás Romano, Juan Bautista Baronio, Stefano Costa y Jerónimo Alonso: además Baronio aportó dos conversiones.

El próximo sábado se jugará la segunda fecha del Argentino, donde Salta tendrá la difícil misión de vencer a Buenos Aires en condición de vistante. Ayer, los juveniles de la URBA vencieron 53 a 14 a Uruguay.