Aguas del Norte no cumplió y no podrá cobrar el servicio

El Ente Regulador de Servicios Públicos inició un proceso sancionatorio contra la empresa Aguas del Norte ante el incumplimiento de la orden emanada por este organismo de contralor del Estado provincial, de reducir en un 70% el cobro del servicio de agua en esta ciudad por los cortes, turbiedad y baja presión del agua en estos meses.

Los vecinos se expresaron en la edición de El Tribuno de este sábado, mostrando las boletas con el cobro de agua con aumentos y no con el descuento prometido. Carlos Saravia, titular del Enresp, personalmente confirmó en Rosario de Lerma que las boletas en cuestión tenían subas de hasta 660 pesos, y que no tenían ningún tipo de bonificación. Además, en recorrida por esta ciudad corroboró junto a vecinos y funcionarios municipales, cómo la propia empresa Aguas del Norte derrocha agua potable en improvisados desages callejeros sobre la calle Hipólito Yrigoyen: "Hemos visto lo que los vecinos han denunciado por estas horas. Estamos constatando que no se acreditó la disminución en el cobro del servicio ordenado por el Ente Regulador a la empresa Aguas del Norte. La empresa ha planteado algunos recursos que no se encuentran resueltos, pero esto no implicaba no cumplir con lo acordado", dijo Saravia, y puntualizo que ahora: "Después de dejar en claro algunos puntos con la empresa, se dispuso disminuir en un 100% el cobro para el tercer periodo de facturación, es decir para las boletas que llegarán en abril, y 40% para las boletas que lleguen en mayo".

El funcionario aclaró que pudo haber surgido algún problemas en la emisión de las boletas con la referencia de los baldíos, cuyos catastros no tendrán este descuento por el servicio del agua.

"En Rosario de Lerma existen unos mil lotes baldíos que no tendrán el descuento. Pero analizamos que en algunos vecinos no impacto el descuento porque nunca declararon que son residenciales".

En estos días numerosos vecinos notaron aumentos en sus boletas del servicio de agua, de entre 300 y 600 pesos, todo lo contrario al acuerdo alcanzado en enero pasado de reducir la tarifa en un 70%. "Lo mejor será llegar a la Justicia sin la ayuda de ningún funcionario. Todos nos mintieron", dijo Efraín Guerrero a El Tribuno mientras mostraba su factura con aumentos.

En este sentido, el municipio y el Ente Regulador acordaron de forma inmediata convocar a los vecinos con sus boletas como medio de prueba para finiquitar las nuevas disposiciones que deberá cumplir Aguas del Norte: descontar en su totalidad el cobro para la próxima factura.

"Los vecinos nos advirtieron de varias situaciones que se presentan de forma negativa con el servicio y la empresa. Todo esto será recogido por el Ente Regulador para buscar soluciones", aseguró Saravia.

Enrique Martínez dispuso habilitar un lugar en el edificio municipal para recepcionar las facturas de agua que permitan labrar un documento de reclamo formal al organismo involucrado en esta coyuntura. "Vamos a enviar las facturas de los meses anteriores y la actual con la comparación del aumento que no estaba estipulado. A nosotros nos prometieron que iban a descontar el 70% del costo del servicio por los problemas que sufrieron los vecinos con el agua", dijo el intendente Mar tínez.