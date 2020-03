Contadores: una jornada contra delitos económicos

La Primera Jornada de Responsabilidad Penal del Profesional en Ciencias Económicas en Salta se realizará el viernes 20 de 15.30 a 21, en la Usina Cultural, ubicada en España.

La actividad es organizada por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta (CGCES).

"Realizamos esta capacitación trayendo a los mejores especialista del derecho penal para que nuestros colegas contadores sepan sus responsabilidades. Sabemos que detrás de todo evasor hay un contador que está condicionado, que no sabe nada del delito que se está cometiendo, que no es corrupto. Pero como es un especialista del derecho no tiene idea sobre cómo proceder", dijo el presidente del colegio de graduados de Ciencias Económicas, Armando Simesen de Bielke.

El doctor Diego Barroetaveña, juez de la Cámara de Casación Penal, disertará sobre "responsabilidad del profesional en Ciencias Económicas en la ley Penal, Tributaria y Previsional. La doctora Graciela Manonellas, exjefa titular de la División Jurídica de la AFIP DGI, hablará sobre el delito de las boletas apócrifas. La doctora Marta Nercellas, especialista en Derecho Penal, expondrá sobre la responsabilidad de los profesionales de Ciencias Económicas en el delito de lavado de activos. El doctor Ricardo Toranzos, fiscal del Juzgado Federal I de Salta abordará lo casos de delitos complejos en las organizaciones delictivas, los procesos acusatorios y las reformas del Código Penal y Procesal Penal. Finalmente el doctor Jorge Héctor Damarco, docente de la UBA y exjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, hablará sobre la responsabilidad del administrador en el delito de la ley penal tributaria.

"Es importantísimo para todo contador, pero también las invitaciones están abiertas a abogados, administradores, empresarios, estudiantes y público en general", dijo Juan Pablo López, de la Comisión Revisora de Cuentas del CGCES.

"Nosotros (profesiones de Ciencias Económicas) vivimos en un contexto tan estresante que incluso afecta nuestras relaciones familiares. Tenemos una frontera caliente, un contexto de evasión tributaria y clientes tentados por todo que hacen que hacen que todos sepamos qué hacer ante un ilícito. Nos genera un clima de inseguridad y desazón terrible por lo que tenemos que superar esta falta de conocimientos. Debemos saber cómo proceder y estos profesionales del derechos nos brindarán buenas herramientas", concluyó Simesen de Bielke.

Para mayor información llamar 0387 15-639-9508.