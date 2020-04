Martilleros afirman que suspender su actividad es darles un "tiro de gracia"

El titular del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos, Francisco Rivas Vila, afirmó a El Tribuno que la situación de emergencia sanitaria y de cuarentena los "agarró de sorpresa" y que la suspención de las ejecuciones y remates judiciales "le da directamente un tiro de gracia" a los profesionales de ese sector.

"Nosotros veníamos atravesando una situación durísima porque veníamos en una lucha sin cuartel con el tema de los honorarios, donde los juzgados nos regulan los honorarios como quieren, la falta de trabajo, sumado al parate económico que viene teniendo el país desde hace dos o tres años. O sea, ya veníamos muy golpeados", contó Rivas Vila.

En Salta, la profesión de martillero exclusivamente vive de un 80 o 90 por ciento de los remates judiciales porque en la provincia no existe, como en otras, la cultura del tráfico de bienes a través de subastas privadas, como por ejemplo la renovación de flotas, maquinarias o herramientas.

"En Salta no existe, por más que hemos luchado muchísimo para lograrlo, no entra en la idiosincrasia del salteño. Entonces, nuestro trabajo se circunscribe a las subastas judiciales y la verdad que venimos muy golpeados porque no hay la suficiente cantidad de trabajo. Entonces, todo esto viene a darnos un verdadero tiro de gracia", afirmó el titular del Colegio de Martilleros.

Francisco Rivas Vila comparó esta situación de parate económico con la crisis que atravesó el país en el 2001.

"Esto ya lo hemos vivido. Esta alerta que nosotros tenemos en estos momentos, esta angustia, no es simplemente por este DNU. Cuando vino (Eduardo) Duhalde, suspendió las ejecuciones hipotecarias y al poco tiempo, cuando asume Néstor Kirchner, se suspenden toda las ejecuciones y nadie nos tiró una moneda", expresó.

Explicó que durante ese período, tuvieron que seguir pagando los impuestos, cumpliendo las obligaciones sin tener ingresos. "Con esto se fundieron muchísimas personas", recordó.

"Esto nos tiene en una alerta espantosa. Los colegas me llamaron porque están todos muy angustiados, entonces necesitamos visibilizar nuestra situación porque el gobierno tiene que hacer algo para que la crisis no nos termine de sacar del medio", remarcó.

Y aclaró: "No nos oponemos a las decisiones que va tomando el Gobierno, las apoyamos, pero una cosa es que vos tomés decisiones de urgencia y otra cosa es que hagas desaparecer una profesión".

El Colegio de Martilleros es chico en cuanto a su cantidad de matriculados. Está integrado por 300 profesionales que aportan una matrícula mensual de 300 pesos.

"Esto, nos va a sacar literalmente del medio, va a desaparecer la profesión. Entonces el Gobierno tiene que salir a decir que a los martilleros, como le vamos a suspender las subastas y ejecuciones, le vamos a suspender la obligación tributaria o les vamos a dar un subsidio económico o lo que sea, algo tienen que decir", remarcó Rivas Vila.

El titular del Colegio de Martilleros expresó que la actividad de los profesionales "está en la calle", en la que se realizan los embargos, los secuestros y las inspecciones oculares. "Toda nuestra actividad, salvo la tasaciones, son todas hechas en la calle", afirmó.

Es por eso que expresó que una solución sería que no se suspendan las ejecuciones, ya que eso les daría la posibilidad de que sigan trabajando porque podrían hacer embargos, secuestros, inspecciones oculares, y son actividades que están aranceladas.

"Entonces, vos me permitís que yo por lo menos tenga continuidad de trabajo. El grueso de mis ingresos están en las subastas, se van a ver limitados, porque es una situación absolutamente crítica. Lo acompañamos, pero dejame abierta la otra posibilidad de trabajo, dejame que las ejecuciones sigan su curso, suspendé las subastas, pero no suspendas el proceso", finalizó.