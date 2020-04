"Miremos a los que realizan el servicio para que nosotros podamos cuidarnos"

En una Catedral Basílica sin fieles y a puertas cerradas, debido a las medidas dictadas por la pandemia del coronavirus, ayer Jueves Santo, el arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, celebró la misa de la Cena del Señor omitiendo el lavado de los pies. En su homilía, se refirió al "amor de Jesús en el gesto de lavar los pies" e instó a mirar a los que "realizan la peregrinación del servicio en estos días para que nosotros podamos cuidarnos y cuidar a los otros quedándonos en casa".

"Jesús nos mostrará el amor del padre y su propio amor que nos abraza en el espíritu en el gesto de lavar los pies, en la soledad del huerto, en la pasión del juicio, de la tortura, de la crucifixión y de la muerte, de la humillación, de la burla, del desprecio, de la soledad total", dijo monseñor Cargnello, que se lo pudo escuchar a través del Facebook Live de la Catedral de Salta.

Enseguida agregó: "Ese abajarse, ese hacerse uno de nosotros, no conoce sino el límite de la muerte, quedémonos con el gesto de lavar los pies, este año no lo hacemos porque las circunstancias no nos permiten y miremos a quienes nos están lavando los pies ahora porque son los signos de un Jesús que se abaja: médicos, enfermeras, enfermeros, personal que trabaja en el mundo de la salud, los que limpian hospitales, sanatorios, las calles, los barrios, los que cuidan nuestra seguridad, los que realizan la peregrinación del servicio en estos días para que nosotros podamos cuidarnos y cuidar a los otros quedándonos en casa".

La transmisión fue compartida más de 300 veces tuvo 19 mil reproducciones y cientos de comentarios. Siguiendo con la reflexión, destacó el trabajo de los voluntarios, que atienden a las personas mayores y recordó especialmente a la gente que no tiene casa, o su casa es tan precaria que tienen que vivir muchos en una sola habitación, o en los que tienen el miedo de no saber si van a comer hoy o mañana, a esa peregrinación dijo que hay que mirar.

El jueves Santo se celebra la última cena y también el día del sacerdote. Según el portal Aciprensa, Jesús instituyó estos dos sacramentos: la Eucaristía y el Orden Sacerdotal. Es por eso que durante este día, los sacerdotes suelen lavar los pies de doce personas quienes representan a los apóstoles, ceremonia que este año por el COVID-19 no se pudo cumplir. En este día también la iglesia católica celebra la fraternidad con el mandamiento del amor. "Que nazca el amor en el corazón de cada uno de nosotros, que la presencia de Jesús que es el amor hecho carne purifique lo que puede haber de odio, resentimiento, distancia, soberbia, de indiferencia, de maledicencia, desprecio o menosprecio, de ignorancia del otro para que este Jueves Santo sea para nosotros una ocasión de volver a empezar", señaló el arzobispo de Salta en el inicio del Triduo Pascual.

Pascua

Mario Cargnello, al referirse a la Pascua, indicó que esta significa "paso, el paso del Señor que liberó a Israel de Egipto y en esa liberación Egipto fue marcado por la infecundidad, murieron los hijos mayores no solo de las personas sino también del ganado, signo más fuerte de la infecundidad, se corta una civilización".

Y siguió: "Pascua también es un paso que marca el comienza de un pueblo, de una nueva vida, cuando el corazón se abre a ese paso del Señor, ¿cuál será mi actitud? Señor que ningún espacio de mi vida se cierre a tu paso, si hay actitudes que son infecundas destruyelas y construye en mí un corazón nuevo".

Los fieles siguieron la transmisión en vivo y participaron con cientos de mensajes, pidiendo bendiciones y salud sobre todas las cosas para sus familias y del mundo entero.

Para finalizar, la cabeza de la Iglesia católica de Salta manifestó: "Si no abrimos el corazón a la novedad no hemos celebrado la Pascua, no tengamos miedo a la novedad de Jesús, al paso de Jesús, él lo da todo. Que mi vida no pase en vano que descubra la alegría de servir, que se renueve mi corazón en esta alianza definitiva que celebramos en cada eucaristía y que se desborde a través del corazón en bien de todos los que están cerca de nosotros y también lejos, cualquier bien que hagamos por más pequeño que sea Dios tiene la dimensión de lo eterno".

Cronograma

Hoy viernes Santo los católicos recuerdan la muerte de Cristo en el calvario. No se celebra misa y la Iglesia pide a los cristianos guardar ayuno y abstinencia de carne como penitencia. La celebración de la "Liturgia de la Pasión del Señor" podrá seguirse también en vivo por Facebook a las 18.

Mañana, sábado Santo, la misa de vigilia pascual se trasmitirá por el Facebook de la Catedral a las 20.30. En este día se bendicen el agua y el fuego.

El domingo de Pascua, que cierra la Semana Santa con la resurrección de Jesús, la misa se transmitirá a las 18, por la red social.

Recolección esta noche

El servicio de recolección domiciliaria de residuos en la ciudad de Salta se retomará a partir de esta noche, con el turno que ingresa a las 21.

Cabe recordar que los trabajadores del servicio de limpieza y recolección de residuos tienen solo cuatro feriados al año y Viernes Santo es uno de ellos. Los otros son Navidad, Año Nuevo y Día del Trabajador. El servicio se había cortado a las 21 del jueves, por lo que hoy se retomará la recolección. Al haber aislamiento obligatorio y ser nulo el movimiento en el centro, no tendría que haber residuos desperdigados.