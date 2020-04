El Grupo de Puebla pide la condonación de la deuda externa de América Latina por el coronavirus

Dirigentes progresistas de América Latina y España que integran el Grupo de Puebla, entre ellos el presidente Alberto Fernández, llamaron hoy durante una videoconferencia a condonar la deuda externa de países de la región ante la debacle económica causada por la pandemia de coronavirus, que ha paralizado casi por completo las actividades productivas en gran parte del planeta.

"Solo el Estado está en condiciones de enfrentar la epidemia. Se debe condonar la deuda de los países latinoamericanos, para construir condiciones para que los Estados tengan reservas para comprar suministros de salud", sostuvo la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, en la primera reunión virtual que celebra el Grupo de Puebla desde su creación, en 2019.

Por su parte, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, subrayó la importancia de que "los organismos internacionales condonen las deudas", según declaraciones reproducidas en la cuenta de Twitter del foro político y académico.

"La vida no puede ser una mercancía, la salud no puede ser un negocio. La economía es importante, pero primero hay que salvar la vida", afirmó Morales.

Asimismo, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa remarcó que en su país no se han tomado las medidas adecuadas.

"El sistema de salud en Ecuador está colapsado. Pasamos de una crisis a una catástrofe. Las medidas se tomaron tarde, no veo un horizonte donde se revierta la curva epidemiológica", lamentó el ex mandatario ecuatoriano.

A su turno, la secretaria ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Celac), Alicia Bárcena, subrayó que "se requiere solidaridad económica" para salir de esta crisis "con esta región fragmentada sin la apropiada integración".

Alberto Fernández, el único jefe de Estado en funciones entre los miembros del grupo de Puebla, destacó que "una de las más grandes tragedias que ha traído el capitalismo es la falta de solidaridad en el crecimiento" y reiteró que, "si algo bueno se puede sacar de esta tragedia, es que acá nadie se salva solo".

Del evento virtual también participan los expresidentes de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia Ernesto Samper; de Costa Rica Luis Guillermo Solís; y de Panamá, Martín Torrijos.

Asimismo, expondrán el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el dirigente chileno Marco Enríquez Ominami.

La actividad del Grupo de Puebla busca "generar un debate de ideas para hacer frente a la crisis económica y social producto de la pandemia de Covid-19, uno de los temas centrales de preocupación del movimiento político", señaló el bloque sobre la reunión de hoy.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Enríquez-Ominami, uno de los fundadores de la agrupación y quien, junto al presidente Fernández, Samper y el exministro de Educación brasileño Aloizio Mercadante, impulsaron la creación del grupo, en julio de 2019 en la ciudad mexicana de Puebla.