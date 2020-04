Diego Fortuny, en el “dream team” del rugby de EEUU

La primera experiencia del salteño Diego Fortuny jugando al rugby en Estados Unidos ha dejado un sabor agridulce al haber sido elegido uno de los mejores jugadores del certamen, pero con la cancelación de la temporada debido a la pandemia de coronavirus que afecta seriamente a ese país.

Tan solo se jugaron cinco de 16 fechas programadas de la fase regular y restaban otros tres semanas de play-offs. Pero quienes dirigen la Major League Rugby decidieron dar por terminada la temporada sin un campeón y abriendo las puertas para el 2021.

Esas cinco fechas le sirvieron a Fortuny, jugador de Houston Sabercats, para mostrar todo su potencial en una liga joven, que se ha nutrido de muchos jugadores de países que son potencia en el mundo del rugby. El sitio especializado americasrugbynews.com puso al jugador formado en Universitario RC en el “dream team” de la corta temporada del rugby estadounidense.

Para ser parte del “equipo de los sueños” los candidatos debían cumplir el mínimo requisito de haber jugado en tres de las cinco fechas que se disputaron. Además de Fortuny el quince ideal tiene otros jugadores argentinos y a un ex campeón del mundo con los All Blacks.

Los elegidos fueron: James Rochford (RU New York), Diego Fortuny (Houston Sabercats), Cole Keith (Toronto Arrows), Johan Momsen (Rugby ATL), Nate Brakeley (RU New York), Tomás de la Vega (Toronto Arrows), Mungo Mason (Old Glory DC), Cam Dolan (NOLA Gold), Danny Tusitala (Old Glory DC), Jason Robertson (Old Glory DC), Julián Domínguez (NOLA Gold), Ma’a Nonu (San Diego Legion), Carl Meyer (NOLA Gold), Save Totovosau (San Diego Legion) y Sam Malcolm (Toronto Arrows).

La Major League Rugby se había suspendido en un principio por 30 días, pero el 18 de marzo pasado se anunció la cancelación de lo que quedaba por jugarse a causa de la crisis global que se vive por el COVID-19. “Creemos que es la decisión correcta. Quiero asegurarles a nuestros simpatizantes que sin ninguna duda la MLR volverá en 2021 y emergerá mucho más grande y mejor que antes”, señaló George Killebrew, comisionado de la MLR.

Fortuny tiene contrato vigente con el equipo de Houston al igual que los otros argentinos Nicolás Solveyra y Matías Freyre; por ahora la cuarentena los afecta a todos con la imposibilidad de regresar a nuestro país y realizando rutinas de entrenamientos en el sitio donde residen.

El hooker salteño tuvo en los últimos años mucho crecimiento a nivel profesional. Fue convocado en varias ocasiones a Jaguares, la franquicia argentina que juega el SuperRugby, y tuvo su debut oficial. También fue citado a Los Pumas para jugar una fecha del Rugby Championship; fue en la edición de 2018 y sumó minutos en la primera fecha frente a Sudáfrica, partido que también jugó el salteño Juan “Chipi” Figallo.

Sus logros se acentuaron el año pasado en sus numerosas convocatorias a Argentina XV. Fue campeón del Américas Rugby Championship y también del Sudamericano. Jugó la Nations Cup y al final de la temporada fue elegido el mejor rugbier de la provincia. Ya vivió el desafío de jugar en una liga profesional y ahora vive el desafío de superar esta etapa de aislamiento en Estados Unidos ilusionado con pronto volver a jugar al rugby.