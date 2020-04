Las respuestas por el bono de $10 mil

María Rosa Ballivián (Mosconi): ¿Cuándo informan del bono de $10.000 y cómo se cobrará?

Buen día María Rosa. Desde hoy se puede consultar en la página de Anses si su solicitud para cobrar el ingreso familiar de emergencia, IFE, ($10.000) fue aceptada. Durante la semana pasada se inscribieron para recibir esta ayuda poco más de 11 millones de personas en todo el país, y esta semana se hicieron los cruces de datos con las bases de datos de Anses, AFIP y Migraciones. Ahora ya se puede consultar. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los solicitantes son informales se han previsto varias formas de cobro. En primer lugar quienes cuenten con una cuenta bancaria deberán informarla para que se les haga el depósito. Quienes no tengan cuenta podrán cobrar a través del Correo Argentino, utilizando el sistema "Punto Efectivo" de la red de cajeros automáticos Link, que permite extraer dinero sin tarjeta de débito, con un código que recibe el beneficiario, o también, quienes prefieran, a través de billeteras virtuales. Será necesaria la clave de la Seguridad Social, si no la tiene, podrá solicitarla en la página de Anses. Se informará un calendario de pagos para la segunda quincena de abril.

Edgardo Villa (Apolinario Saravia): Me rechazaron el pago del bono. ¿Puede ser porque mi esposa tiene una pensión por invalidez? ¿Se puede hacer algo?

Buen día Edgardo. Efectivamente, para recibir el IFE ($10.000) se considera la situación, no sólo de quien lo solicita, sino de todo el grupo familiar. El IFE es incompatible con el cobro de jubilación o pensiones de cualquier tipo. Así que seguramente ese ha sido el motivo. Si Ud. quiere puede consultar el motivo de rechazo en la página de Anses, ingresando con clave de la seguridad social. De todas formas, su esposa, como titular de una pensión no contributiva por invalidez, recibirá este mes un bono de $3.000.

Martina Díaz (Capital): Me inscribí por el bono, pero me sale rechazado. Quizás sea porque mi exmarido está trabajando en blanco, ¿qué se puede hacer?

Buen día Martina. Puede consultar en la página de Anses el motivo de la denegatoria. Debe ingresar con clave de seguridad social, si no tiene solicitarla en el momento. Recuerde que el bono se otorga a un solo integrante de la familia. Los motivos generalmente se deben a que el solicitante o algún miembro de su grupo familiar tienen ingresos registrados como trabajador en relación de dependencia (a menos que sea en casas particulares), como autónomo o monotributista de categoría C o superiores, ya sea porque recibe el seguro por desempleo, tiene jubilación o pensión, o porque es titular de un plan social, como el salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales. La causa puede ser que están cruzando los datos de su ex marido. Estos vínculos familiares surgen de las bases de datos de Anses por documentación que haya presentado oportunamente cuando hizo un trámite. Ocurre que muchas parejas, que se han separado, aún figuran como integrando un mismo grupo familiar. Por ahora se puede hacer el reclamo con elementos que justifiquen que el rechazo es incorrecto. Se puede enviar un mail a consul tas@anses.gov.ar o llamar al 130.

Víctor Ruiz (Cachi): Soy jubilado y cobro $17.000, ¿cuándo pagan el bono de Anses?

Buen día Víctor. Anses está pagando los haberes del mes de abril y conjuntamente un bono de hasta $3.000 para jubilados, pensionados, pensiones universales para el adulto mayor y pensiones no contributivas. Hay que guiarse por el calendario de pagos. De manera excepcional, hasta el jueves pasado se estuvo pagando a los jubilados con haberes inferiores a $ 17.859 y DNI 0. El calendario retoma este lunes 13 de abril con los DNI terminados en 1. El día que le corresponda le acreditarán el haber del mes más un bono de $1.892. El bono es de $3.000 para jubilados de la mínima, PUAM y PNC, para aquellos beneficios superiores a la mínima ($15.892) pero inferiores a ($18.892), se les pagará la diferencia hasta ese valor.