Detuvieron a la directora del Foro de Mujeres de Salta

Hace poco más de media hora Irene Cari, titular del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta, fue detenida por efectivos de la subcomisaría 106 de Limache, zona sur de esta ciudad.

En diálogo con El Tribuno, Cari manifestó haber denunciado anoche a un policía de la dependencia de Palacios, dado que no habían querido recibirle una denuncia en Limache y la trasladaron, mientras intentaba ayudar a una adolescente en situación de vulnerabilidad.

“Primero no me querían tomar la denuncia y después me querían obligar a firmar un documento para quedarse ellos con la menor, eran cerca de las dos de la madrugada”, apuntó la mujer recientemente detenida por la fuerza provincial.

“Se la llevaron detenida sin decirle nada, la agarraron de mala manera y la esposaron. Fui a preguntar por los motivos de la detención y no me quisieron decir nada, quise quedarme con sus objetos personales y tampoco me dejaron aduciendo que está detenida”, le dijo a este medio la hija de Irene desesperada por lo ocurrido hace minutos con su madre. La joven contó que efectivos de Limache forcejearon contra ella intentando sacarla del lugar cuando intentaba quedarse con los elementos personales pertenecientes a su madre.