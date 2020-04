Advierten sobre una modalidad delictiva

En las últimas horas advirtieron sobre una presunta nueva modalidad delictiva en el marco del coronavirus que tiene en vilo a la población local e internacional. La jueza penal Ada Zunino envió un mensaje que en realidad debía quedar en el ámbito privado, sin embargo la importancia del tema trascendió esos límites y se viralizó de manera exponencial.

La jueza advierte en su mensaje sobre "una nueva forma de delinquir donde personas dicen formar parte de las fuerzas de seguridad o Brigada de Investigaciones -quienes suelen vestir de civil- y solicitan la documentación del vehículo y luego proceden a llevar a cabo acciones que de ninguna manera están contempladas en los procedimientos que a diario la Policía y personal de otra fuerza llevan a cabo en la provincia".

La funcionaria judicial habla sobre un caso en particular que se produjo el miércoles último donde al menos cuatro personas se hicieron pasar por investigadores, hicieron frenar un vehículo, sus ocupantes bajaron del mismo y los delincuentes sacaron un arma, los pusieron contra la pared y le robaron sus pertenencias. Ocurrió en inmediaciones de la plaza Alvarado.

En ese sentido la jueza Zunino advierte que ante la pandemia la delincuencia que existe y "compra sus alimentos delinquiendo" con la cuarentena se vio replegada y obligada a mutar en su modus operandi. "Ahora se hacen pasar por efectivos de civiles", en ese sentido la letrada sugiere tener cuidado a la hora de ser abordados en la vía pública. "Hay que llevar el permiso de circulación y exponerlo y dar las explicaciones que sean necesarias a la Policía porque tienen que controlar. Pero no se tienen que bajar del auto, tienen que pedir los papeles, es extraño que la policía haga controles de a dos en ese caso pidan hablar con el fiscal de turno por teléfono. No permitan que les revisen el auto ni revisen su persona porque no son medidas que están autorizadas". Sin una orden nadie puede tocar el timbre de la casa y hacer un procedimento, entre otros aspectos.