En esta lucha para impedir que la pandemia generada por el coronavirus ingrese a la ciudad de General Güemes, desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en colaboración con personal técnico de empresas locales, construyeron un marco de desinfección, que consiste en un arco con unas medidas de 4,30 metros de ancho por 3,60 metros de alto, medidas que fueron adoptadas en base a la altura de los camiones que muchas veces hacen su ingreso a la ciudad. La desinfección se produce por medio del rociado de un líquido compuesto por hipoclorito de sodio diluido al 4%, el que se encuentra alojado en un tacho de 1.000 litros, un bomba de 1 HP es la encargada de impulsar el líquido por los caños de PVC hasta unos 8 aspersores. Estos se encargan de liberarlos pulverizándolos hacia el exterior en forma de un gran abanico para cubrir todo el vehículo. La disposición de los aspersores permite el rociado de todo el vehículo, tanto en la parte superior como en los costados. Para ello es necesario que el automóvil circule muy despacio por debajo del arco, siguiendo la señas de las personas a cargo, para que la desinfección sea efectiva. Este arco de desinfección fue ubicado sobre el acceso sur a la ciudad, en un sector conocido como el Codito, donde se encuentra instalado uno de los controles policiales. Todos los vehículos que tengan la intención de ingresar a la ciudad, están obligados a someterse a la prueba. El control del rociado es manual; un efectivo de la Policía provincial junto a un personal de Bomberos, son los encargados de mantener oprimido un botón que enciende la bomba y abre los aspersores. "Estimamos que unos 700 vehículos entre camionetas, automóviles y camiones son desinfectados por turno. Nuestro personal realiza turnos de 12 horas, los mil litros de hipoclorito de sodio nos puede durar un día. La lavandina es provista por el municipio y se necesitan 40 litros diluidos en con 960 litros de agua para llenar el tacho, esto viene a reemplazar una tarea que como cuerpo de Bomberos habíamos iniciado con mochilas y pulverizadores. Estaba destinado básicamente por el problema del dengue, contábamos con lavandina diluida al

2%, pero con este nuevo sistema y con una lavandina un poco más concentrada sirve también para el control del coronavirus", explicó el comandante Manuel Calú del Cuerpo de Bomberos Gral. Martín Miguel de Güemes. Con respecto al comportamiento de la comunidad en este aislamiento dijo: "Lamentablemente todavía no han tomado conciencia de lo que representa esta pandemia, quiera Dios que no nos toque y sigamos así como hasta ahora sin ningún caso, pero como estamos observando existe una gran circulación de gente en las calles, especialmente en los barrios donde es como si nada pasara. De haber una caso positivo nos tomaría totalmente desprotegidos y no quiero pensar lo que podría pasar", finalizó el comandante Calú.

El primero

A fines de marzo el intendente de Pichanal Sebastián Dominguez implementó un sistema de desinfección más efectivo al que se venía utilizando hasta ese momento el los diversos puntos de la provincia, ya que al ingresar vehículos de gran porte la fumigación con mochilas era insuficiente. Por tal motivo se fabricó un arco con aspersores para pulverizar agua con hipoclorito de sodio diluido y que generan una lluvia intensa de este líquido que penetra prácticamente por todos los rincones del vehículo a desinfectar.