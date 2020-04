Bouhid, como el vóleibol, sufrió el bloqueo del COVID-19

Santiago Bouhid es otro de los deportistas salteños varados en los Estados Unidos (como el tenista Alejandro Orihuela, en Kansas).

El jugador que se desempeñó de central en Salta Vóley en el último Torneo Argentino de Clubes (ex Liga A2), hace más de un mes que se encuentra en Miami, donde llegó el 11 de marzo por unas vacaciones planificadas desde el 2019.

“No pudimos disfrutar mucho de Miami, si bien llegamos el 11 de marzo y el 13 empezó todo en Argentina, ese mismo día empezamos a planificar la vuelta y acá en Estados Unidos a partir del 15 de marzo se empezó a cerrar todo. Al principio fue a a medias, algunas cosas estaban abiertas en algún horario, como la playa, no todo el día pero el 17 ya la cerraron por completo, fuimos solo dos días a la playa”, recordó Bouhid.

El jugador, que se encuentra con otros amigos en un hospedaje, remarcó que al no estar en su club no puede retomar la actividad física de manera virtual.

“Soy jugador de Gimnasia y Tiro, nos mantenemos en contacto con los chicos del club y también de Salta Vóley, pero en cuanto a la actividad física es complicado acá, el espacio es reducido. Igual algo hacemos, abdominales, sentadillas, para moverse un poco, también el hecho de estar sentado o acostado todo el día, te satura, algo hacemos pero no mucho”, dijo.

Su participación en el primer equipo de Salta Vóley en el Torneo Argentino de Clubes fue una de las grandes experiencias a nivel colectivo para Bouhid.

“Creo que para todos los que jugamos aunque sea un partido en la Liga fue algo increíble, ya que por fin se jugó este torneo importante con un equipo integrado totalmente por jugadores salteños, era un sueño que todos teníamos, las oportunidades no se daban para todos porque se traían refuerzos. El haber jugado a ese nivel con todo un plantel salteño y ser los iniciadores de lo que será el proyecto Salta Vóley a futuro es algo que nos llena de orgullo. Con lo que pudimos lograr de mantener los mismos resultados que se daban cuando traían refuerzos, quizás a partir de ahora esto continúe dando oportunidades a los chicos de Salta. Queremos seguir entrenando a full y dar lo máximo para seguir en el equipo”, expresó Santiago.

En cuanto a lo personal, dijo: “Para mí fue un sueño, sobre todo jugar con amigos y con los rivales que enfrentaba en el torneo local. La mayoría compartimos muchas veces cancha y jugar los partidos a cancha llena con familiares en cada partido fue un sueño. Dimos todo lo que teníamos para dar, no nos quedó nada, sabémos que nos falta muchísimo para jugar en este nivel, pero esto nos va a dar el impulso de tener mejor nivel de competencia y así pelear cosas importantes para crecer en la Liga”.

Con respecto a su estadía “obligada” en Miami, para Bouhid el principal inconveniente es lo económico.

“Uno de los problemas más grandes que tenemos es en lo económico. Tendríamos que haber vuelto el 25 de marzo y teníamos los gastos previstos hasta ese día. Y ahora tenemos que usar todo el tiempo la tarjeta de crédito con el recargo del treinta por ciento y en dólares, cuando lleguemos a Salta vamos a pagar el triple de lo que gastamos”, dijo.

Por último, el jugador que se inició en el albo y que también es profesor de educación física y sigue de cerca los trabajos vía online, dijo: “Yo trabajo en un colegio, en plataformas, vía mails, hasta el momento es lo único que puedo hacer desde acá”.