Debaten el incremento en los impuestos municipales

Un tema crítico para varios municipios: los ingresos en la crisis y los impuestos. Mañana el Concejo Deliberante de Orán abordará un punto neurálgico en la economía de los municipios que seguramente repercutirá en el resto de las comunas.

La audiencia pública se realizará para tratar el valor de la UTM (unidad tributaria municipal) que establece la tarifa de las tasas municipales, pudiendo participar la gente en el debate, previa inscripción.

Lucas Tévez, presidente del Concejo Deliberante, explicó que la audiencia pública de mañana analizará si se incrementarán o no los impuestos en la ciudad.

"El Concejo Deliberante tiene que ser el instrumento legal para garantizar o beneficiar a la gente o al Estado. No puedo meter la mano en el bolsillo a los vecinos en un tiempo de crisis, pero tampoco quiero que los servicios municipales no se les garanticen, por eso hay que buscar el equilibrio", expresó Tévez. Según manifestó el concejal, el proyecto ingresó al recinto el 28 de febrero del presente año y a partir de allí tiene un plazo de 45 días para tratarse. Si esto no ocurre el día 46, este "queda en pie de la manera en que fue enviado por el intendente".

Explicó que el municipio, desde el 1 de marzo hasta la fecha, está cobrando $4 debido al proyecto de necesidad y urgencia (que así lo autoriza). Sin embargo, agregó que en la última sesión ordinaria, este fue aprobado para que se cobre $3 y no $4, es decir, hay $1 de diferencia y allí reside la actual discusión en el Concejo.

"La gente tiene que saber que solo cuatro concejales se opusieron a la decisión de subir los impuestos. Es decir, querían que sea $6 y que automáticamente se incremente con el Indec y la mayoría de los ediles decidieron desaprobar esa moción y montarla en $3", dijo. Ese monto es el que se va a evaluar en la audiencia pública.

Verónica Hilario, del bloque Partido por la Victoria, expresó: "No están dadas las condiciones para tratar un aumento y el receso que van a sufrir las pymes, negocios de la ciudad inclusive que no podrán afrontar en estos días de cuarentena, ni alquileres ni pago de servicios. En la última sesión, hemos determinado que no habrá ningún tipo de aumento en la Unidad Tributaria y se va a sostener 3 presos", expresó a medios locales.

Hilario remarcó que "la situación actual es crítica. Hay recesión económica en muchas familias y negocios oranenses por la pandemia del coronavirus. Además de entender que las prioridades son otras. Por eso que también solicitamos, a través de proyectos, medidas para garantizar los servicios básicos y por último la solicitud al Gobierno provincial y nacional de políticas para el sector de trabajadores independientes y mayor flexibilidad en sus cuotas bancarias".

Una vez que se sancione esta ordenanza, los vecinos de Orán "les guste o no la van a tener que respetar", dijo. Por ello Tévez recalcó la importancia de que "se escuche" a la comunidad. "Y que hagamos un análisis económico profundo. No es bueno en estos tiempos de crisis levantar la UTM", concluyó.

Un momento de diálogo

Con respecto a la decisión de los concejales de la ciudad de Orán de mantener la UTM en 3 pesos, la secretaria de Hacienda municipal, Carolina Ceaglio, explicó a El Tribuno que el Ejecutivo realizó el proyecto en diciembre. “Era otra la situación a nivel nacional, provincial y obviamente local. Por eso se determinó un incremento escalonado de 4,5 y 6 pesos.

La funcionaria hizo hincapié que la decisión que se había tomado, ya que hace dos años el municipio de Orán no tenía una actualización de la Unidad Tributaria Municipal con todo lo que eso representa, pero con la situación actual por la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria, la realidad nos golpea a todos.

La primera lectura del Concejo Deliberante consideró un valor de $3 a la UTM. “Nosotros somos de la idea de no modificar teniendo en cuenta toda la situación que estamos atravesando”, consideró.

“Desde el punto de vista económico y social de nuestra ciudad, consideramos que tenemos una situación muy delicada con una baja de los ingresos de un 30% de la coparticipación. El 80% de todos nuestros ingresos está destinado a pago de sueldos. Es una situación muy difícil por la que atravesamos. El intendente Pablo González está convencido de que es un momento de diálogo, de consenso, por lo que creemos que si los ediles determinan que $3 es el valor de la UTM no vamos a pedir ningún incremento”, aseguró la funcionaria municipal.

