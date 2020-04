Luego de la donación que la empresa FMF, ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Gral. Güemes, realizara al Gobierno de la Provincia de una cabina de desinfección para ser colocada en algunos de los hospitales, el concejal Kevin Choza, quien cuenta con una pequeña empresa metalúrgica, ideó y construyó una cabina similar para ser donada al hospital Joaquín Castellanos.

La cabina está realizada con caños estructurales con una altura de 2,40 metros de alto y 1,30 de ancho. Está cerrada con plásticos transparentes para contener el líquido pulverizado, de tal forma que no sea nocivo para las personas. El sistema se activa por medio de sensores de movimientos, esto evita todo contacto de las personas con la cabina. Los sensores activan la bomba que impulsa el hipoclorito por las cañerías hacia 7 pulverizadores, que son los encargados de rociar todo el cuerpo de la personas, desde pantorrillas hasta la cabeza.

“Yo hice esta prueba con materiales que disponía en mi empresa. El gasto lo tuve en la bomba de agua, el plástico y los pulverizadores. Creo que invertí unos 25.000. Por ahora el gerente del hospital recibió la cabina y la debe someter a pruebas. Él necesita estar seguro de que no representa ningún riesgo para el personal de salud ni para los pacientes. Cuando la cabina haya pasado la prueba y de ser positivo el resultado, entonces será ubicada en algún lugar estratégico del hospital. Tengo la intención de construir otras. Ya cuento con el apoyo de Sergio Gudiño como presidente de la Cámara del Comercio. Seguramente otros se irán sumando”, dijo el concejal. “Las cabinas pueden ser utilizadas en lugares donde deben ingresar muchas personas y si debemos realizarles correcciones se las vamos a hacer. Por ejemplo, me gustaría encontrar pulverizadores más finos que los que utilicé con esta primera cabina”, expresó.



En estudio para ser utilizada

El hospital Castellanos cuenta con lugares específicos adaptados para recibir casos sospechosos de coronavirus, o de personas que hayan sido repatriados sin síntomas y no tengan donde hacer la cuarentena. También se ha preparado con todo el equipo de salud para recibir a casos confirmados. Una cabina de estas sería ideal para que las personas que ingresen o egresen de un lugar no se transformen en portadores involuntarios de la enfermedad. Se va a evaluar primero el tipo de líquido que utiliza y la ubicación de los pulverizadores.