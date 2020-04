Desde el ministerio de Salud aclaran que no están habilitadas las salidas sociales

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, enfatizó hoy que los permisos contemplados en las nuevas excepciones que se van aplicando a la cuarentena obligatoria son "para salidas laborales y no sociales". "No han sido habilitadas las salidas sociales", aclaró.

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, enfatizó esta mañana que los permisos contemplados en las nuevas excepciones que se van aplicando a la cuarentena obligatoria para afrontar la pandemia del nuevo coronavirus con "para salidas laborales y no sociales".

"Las salidas que se otorgan deben ser escalonadas y muy monitoreadas. No han sido habilitadas las actividades sociales.

Son para ir a trabajar y volver a casa. Las salidas sociales no están autorizadas", remarcó la funcionaria en el marco del reporte diario sobre la evolución de la pandemia.

Vizzotti hizo referencia a consultas por la mayor cantidad de personas circulando en la última semana, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires.

A partir del lunes próximo se habilitarán 11 nuevas actividades, por lo que ya serán 59 las permitidas por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia.

Entre otras nuevas actividades incluidas en las excepciones, se encuentran las empresas de cobranzas de impuestos y servicios, las oficinas de rentas, los registros nacionales y provinciales, la venta online de mercadería ya elaborada y la atención médica y odontológica.