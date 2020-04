Bouvier “No puedo bajar los brazos, eso sería como traicionar a mi hija”

Desde París, Jean Michael Bouvier lanzó una campaña para ver en libertad a quien purga una codena a perpetuidad por el crimen de su propia hija. Para el atribulado papá, Santos Clemente Vera es una injusticia más sobre la injusticia ya vivida por él. De esa manera desgranó el objetivo de exhortar o clamar a través de las redes algo que considera un acto de humanidad y de verdadera justicia.

- ¿Qué lo motivó durante este tiempo de cuarentena de hacer esa movida internacional para pedir la liberación de una persona tan lejana a usted?

-Es mi voluntad incesante la búsqueda de la verdad y la voluntad de mi hija, que combatía las injusticias permanentemente en su vida diaria. No solo yo, pero otras personas participan también de esta movida.

La ausencia de Cassandre y la injusticia hacia Vera me pesa en el corazón y me deja muchas veces sin poder dormir. La condena de Clemente Vera por definición es agregar injusticia a la injusticia.

-Para usted es muy importante la libertad de esta persona, ¿usted cree firmemente en la inocencia total de Vera en el crimen de Cassandre y Houria?

-Indudablemente Vera es inocente. No solo porque no se encontró ninguna prueba contundente de su culpabilidad, pero porque estoy también convencido después de haberlo conocido, como también a Vilte. Mi convicción personal es la siguiente: estas personas no han cometido ese crimen. No hay absolutamente ninguna prueba contra él, no soy el único en decirlo o pensarlo.

Son muchas injusticias hasta hacia Vilte, después de ser absuelto no conseguía trabajo, se tuvo que ir a vivir a otro lugar y nunca tuvo una indemnización por haber sido encarcelado injustamente. En aquel momento había cuestionado este tema con el ministro de Justicia de la Nación y me dijo que no tendría indemnización. Cosa que en Francia no pasa, tendría que haber recibido aunque sea una indemnización simbólica.

-¿Cree que la Justicia de Salta escuchará algún día su reclamo?

-La justicia es un combate permanente, no solo en Salta, en todas partes del mundo. Hasta hoy en día se pueden ver situaciones que el mundo esta desestabilizado en los derechos humanos en la pandemia del coronavirus.

Más pasa el tiempo más difícil es, pero hay siempre elementos en los cuales se puede hacer verificaciones, sobre todo los ADN encontrados por los expertos en Francia. En materia de técnicas de ADN se avanza todos los días y hoy en día se puede con base de ADN establecer retratos robóticos de personas.

Yo no puedo bajar los brazos, eso sería traicionar a mi hija al dejar todo de lado. Cada uno hace lo que puede. No hago presión sobre nadie para que me acompañe. Solo es mi vida, es lo que me mantiene, como mi terapia.

-¿Cuáles son sus recuerdos de Salta, del pueblo y de la gente que pudo haber hecho algo por usted?

-Tengo quizás más apoyo en cantidad de gente en Argentina entre Buenos Aires y Salta que en Francia, pero también por el hecho de que ocurrió allá. Siempre tuve una buena consideración por el pueblo salteño y todas la veces que volví. Caminando por las calles por allí la gente me reconocía y respetaba. Nunca senti agresión o molestia. El cuerpo de Cassandre volvió a Francia pero su alma quedo allá en Argentina. Es lo que siento, y siempre que vuelva allá me sentiré vivir al lado de mi hija.

-En París, y en estos tiempos de cuarentena, ¿cómo pasa sus días en su casa?

-Con el coronavirus estoy confinado, tuve muchos problemas de salud hace unos años pero por suerte estoy mejor. Debido a eso estoy considerado como persona de riesgo frente a la pandemia. Mis otros dos hijos se preocupan, me llaman todos los días para saber como estoy.

Leo, hago ejercicios y sigo con muchas actividades y en contacto con diferentes personas intercambiando ideas y opiniones, también con personas del Ministerio a través de mi profesión.

-Después del cambio de Gobierno, ¿hizo algún pedido?

-Hice un pedido al presidente Alberto Fernandez y al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a través del embajador de Argentina en Francia, pero con el contexto que estamos viviendo no sé si se concretó.

-¿En estos últimos tiempos estuvo o está en contacto con Vera o con su familia?

-Estoy en contacto con ellos a través de los abogados y la fundación Inocencia Project Argentina, que trabaja para su liberación. Intento siempre hacer pasar mensajes pensando en ellos. Cuando un familiar directo de Clemente Vera falleció hice prender una vela en la catedral de París.

Ya en la despedida, Jean Michel Bouvier no quiso o pudo evitar tener una conversación también con la gente de Salta.

“Gracias por ser mi mensajero hacia el pueblo de Salta y su provincia. Sé que en Salta hay muchos casos de violencia hacia las mujeres y pienso mucho en las y los salteños. Sé que tienen a Cassandre y Houria en sus corazones. Deseo volver a Salta rápidamente, apenas se reabran las fronteras”, finalizó.