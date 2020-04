El retorno de estudiantes salteños varados en La Rioja, una odisea

Después de muchas trabas en la salida y en la gestión para el retorno a nuestra provincia, el primer contingente de estudiantes salteños partió ayer a última hora desde La Rioja en un coche de la empresa Flecha Bus. La unidad transportó solo a 40 pasajeros por las medidas de seguridad sanitaria, y ahora esperan que el resto de los chicos pueda retornar lentamente a sus hogares en Salta. Se estiman que son más de 200 los jóvenes estudiantes universitarios que cursan carreras en la provincia cuyana.

No obstante la preocupación se enfoca ahora en que el retorno de este primer contingente fue una verdadera odisea que se sumó al padecimiento de los últimos días, ya que los jóvenes, sin dinero y sin provisiones, necesitaban regresar a Salta. Para ello tuvieron que esperar en la terminal de ómnibus durante varias jornadas a que salga la autorización de circulación que había sido emitida por el Gobierno salteño, pero que al parecer no tuvo correlato en la otra provincia. Incluso ayer, cuando se suponía que todo había quedado listo para la partida, los chicos fueron convocados a la terminal a las 7 de la mañana, pero el coche estuvo saliendo cerca de las 20 (13 horas después), porque se demoraron los controles sanitarios y los médicos nunca a llegaron a la hora que los jóvenes fueron citados.

“A los chicos los subieron al colectivo a las 14 y no los dejaron bajar y recién pudieron emprender el viaje 6 horas después. Fue un suplicio” relató uno de los padres a El Tribuno.

Esta situación volvió a preocupar a las familias que ya venían con la angustia por las trabas en el retorno de sus hijos y que ahora se exterioriza con gestiones burocráticas que no terminan de entenderse. “Parece que el Gobierno de La Rioja no está haciendo los trámites y los médicos que tiene que hacer la revisación no fueron en todo el día. No dejan salir a más colectivos para que salgan los otros estudiantes”, explicaron.

“Es más angustiante cuando se sabe que en La Rioja hay más casos de coronavirus y que el dengue es una enfermedad que también está afectando a los jóvenes universitarios”, señalaron.