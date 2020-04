Miller le pegaría una trompada a Michael Jordan

El exbasquetbolista Reggie Miller aseguró ayer que en caso de cruzarse a Michael Jordan “tal vez” le pegaría una trompada porque “quedaron muchas cosas pendientes” entre ambos.

“Si le viese de nuevo, tal vez le pegaría una trompada”, afirmó Miller, ex Indiana Pacers, en una nota con el programa norteamericano The Dan Patrick Show, en el que el tópico principal fue el documental The Last Dance -la serie lanzada el lunes sobre Chicago Bulls en la década de los noventa y la historia de Michael Jordan-.

De hecho, su respuesta sorprendió al periodista Dan Patrick, quien repreguntó: “¿Estás hablando en serio?”, a lo que Miller contestó: “Hombre, se dijeron muchas cosas en esa cancha durante los años”.

Miller, el máximo triplero de la historia de Indiana Pacers, y Jordan tuvieron varias peleas en la cancha a lo largo de sus carreras, siendo la del 10 de febrero de 1993 la más álgida cuando se fueron a las manos tras una dura falta de Miller.

A su vez, Miller contó que vio “de mala gana” la serie y que rechazó en principio “ser parte” aunque accedió “a regañadientes”.

“Tenía a todos de la oficina de la liga y a todos en Turner diciéndome que necesitaba ser parte de esto. Yo dije ‘no, no, no, váyanse. No necesito ser parte de eso’. Y luego pensé, ‘mira... tal vez pueda ser una parte curativa en todo esto... hablar’”, explicó.

“No quiero que la gente piense que fue una gran rivalidad, porque una rivalidad para mí es que estamos en igualdad de condiciones. No estábamos en igualdad de condiciones con Michael Jordan, ¿de acuerdo? Pero me encantaron las batallas con él, y sé que muchos jugadores se inclinarían ante él, y yo no iba a hacer eso. No estaba en mi naturaleza hacer eso”, sintetizó uno de los mejores “tripleros” de la historia de la NBA.