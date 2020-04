Se plantó Boca: quiere un torneo de 20 equipos y con descensos

El presidente del xeneize, Jorge Amor Ameal, va contra la corriente y quiere achicar la elite. Manifestó que River está de acuerdo con su postura y adelantó que no recortará sueldos al plantel campeón.

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, defendió ayer la realización de un torneo de 20 equipos con ascensos y descensos como proyecto para el fútbol argentino una vez superada la pandemia, abriendo paso a una nueva grieta en la máxima categoría del fútbol.

El dirigente xeneize aseguró que esa postura es compartida por su par de River, Rodolfo D’Onofrio, y que será planteada por su club cuando se concrete la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA.

Ameal reconoció que “hay voces muy fuertes que dicen no a los descensos”, pero también otras, silenciosas, que quieren un torneo de 20 equipos, ida y vuelta, con promedios, ascensos y descensos.

De esa manera, el presidente de Boca se opuso a la tendencia dominante en la dirigencia de AFA, de suspender los descensos por tres años y llegar a 30 equipos en la máxima categoría, que hoy habitan 24 clubes.

“Un torneo de 30 equipos, ¿qué resuelve? No lo entiendo, para mí no resuelve absolutamente nada. Porque si nos centramos en el tema económico, que estamos hablando de un fútbol muy complicado en ese sentido, no es lo mismo repartir el dinero entre 30 que entre 20”, explicó en radio La Red.

Ameal entiende a otros dirigentes “que tendrán sus razones para decirle no a los descensos”, pero insistió en remarcar que “esa idea no sirve”, en especial para “llevar al fútbol argentino al mercado exterior con un buen producto”.

“A nosotros nos interesa construir. Queremos un fútbol solidario con un torneo competitivo. Un campeonato de 20 equipos con ascensos y descensos nos parece interesante. Esperaremos la reunión de AFA para explicar lo que pensamos e ir avanzando sobre esto”, señaló.

En ese sentido, aceptó la necesidad de buscar consenso entre dirigentes con posiciones contrarias.

“Boca tiene sus ideas y las defiende, como cuando decíamos que la Superliga no podía estar desligada de AFA porque se trataba de un doble comando”, recordó, además de confesar que D’Onofrio le transmitió su coincidencia sobre el tema en una charla reciente, pero no quiso profundizar porque “todos los clubes tiene sus comisiones y en el día a día las posturas pueden variar”.

El presidente de Boca también mostró su oposición a la posibilidad de reducir salarios a los jugadores, como también plantean otros clubes para sobrevivir a la crisis económica por la emergencia sanitaria.

“A la gente hay que pagarle lo que se firmó. Debemos respetar a los trabajadores, a los jugadores y a todos los profesionales. No creemos en los descuentos, hay que hacer un esfuerzo y cumplir”, postuló.

“En Boca, desde antes del inicio de la pandemia, estamos trabajando con una economía de guerra, achicando gastos y multiplicando sponsorización. El socio nos está acompañando porque el club depende de la cobranza. La situación de todos los clubes es un día a día, nadie tiene la tranquilidad de poder llegar a diciembre”, explicó.

En ese sentido, Ameal subrayó que “si bien la salud está primero que la pelota”, una vez que se supere el pico de contagios “hay que comenzar a buscar soluciones para que la pelota empiece a rodar”.



El "bostero" Dani Alves

El lateral derecho brasileño multicampeón con Barcelona y el seleccionado de su país, Dani Alves, reveló recientemente que le gustaría terminar su carrera en Boca. El jugador con más títulos en el mundo reconoció públicamente en un vivo en Instagram, que “no estaría mal terminar en Boca. Porque la gente sabe del cariño que siento por ese club”.

“No es porque la gente dice: ‘Boca es un grande’ y todo eso, sino porque siempre Boca me despertó algo diferente. Hay algunas situaciones que te identifican con sus hinchas y a mí me pasó como cuando fui al Barcelona”, comentó Alves, que el 6 de mayo cumplirá 37 años, en diálogo con el periodista y relator argentino que trabaja en la televisión estadounidense, Andrés Cantor.

También Alessandro

El exfutbolista italiano Alessandro Del Piero, campeón del mundo en Alemania 2006, contó que le hubiera gustado jugar en la Bombonera porque tiene a “la gente muy encima”, a la hora de elegir un estadio de Sudamérica. “Elijo la cancha de Boca, probablemente, porque De Rossi jugó ahora. Es una cancha que tiene la gente muy encima ¿no?”, apuntó uno de los ídolos de Juventus.

Además, el ex volante creativo ironizó y recordó el gol que le hizo a River en la Copa Intercontinental de 1996, cuando Juventus lo venció por 1 a 0 en Tokio. “Ahora los hinchas de River me matan”, bromeó.