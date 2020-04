Médicos reclamaron insumos y el Gobierno garantizó la entrega

Trabajadores de la salud se manifestaron frente al hospital Señor del Milagro por la falta de elementos de protección apropiados e indispensables para evitar el contagio del COVID-19. Desde el Ministerio de Salud, en tanto, aseguraron que se están distribuyendo los equipos necesarios en todos los hospitales y el gobernador se comprometió a “fortalecer” y “fiscalizar” la entrega.

Desde las 8, médicos, enfermeros, otros profesionales de la salud y administrativos de diferentes hospitales como el San Bernardo, el Papa Francisco, el Materno Infantil y centros asistenciales se concentraron sobre la avenida Sarmiento para hacer visible su reclamo.

Con pancartas, altavoces, sirenas y aplausos, los trabajadores cortaron la calle y permanecieron en el lugar durante una hora aproximadamente. Luego retornaron a sus puestos de trabajo.

La protesta fue pacífica y dejó imágenes que parecían de un pasado cercano en el que no existían la pandemia, el miedo a los contagios ni la necesidad de distanciamiento social que piden las autoridades sanitarias a la población constantemente para que el virus no se propague.Juan Carlos Erazu, secretario general de Asinprosasa, el nuevo gremio de médicos del hospital del Milagro y San Bernardo, manifestó: “Motiva esta movilización la carencia de elementos de bioseguridad para afrontar el COVID-19 por parte del Ministerio de Salud. Es insuficiente. La Provincia de Salta carece totalmente de este tipo de equipamiento”.

Los trabajadores pidieron cofias, gafas, barbijos, batas, camisolines, mamelucos y botas. “Habían llegado algunos, pero a no todos y cuando se lanzaron los protocolos, en los hospitales se confeccionaron elementos de forma casera. Luego con un memorándum, el 7 de abril pasado, el Ministerio de Salud informó que estos elementos no tienen validez, que solo rigen los elementos certificados por ANMAT y deslindó responsabilidad. ”, indicó.

“Si nos contaminamos y no tenemos el uniforme controlado por ANMAT no se harán cargo, no nos protegerán, ni asistirán. Pedimos las herramientas para trabajar. Si en los hospitales de la capital salteña hay carencias no queremos imaginar en el interior”, señaló.

En tanto Marcela Mandrile, directora de Farmacia del Ministerio de Salud, aseveró que se están distribuyendo los equipos de protección personal necesarios en todos los hospitales. “La Provincia tiene cubiertas todas las áreas. Esta pandemia se va evaluando día por día para adquirir los elementos que hacen falta”, acotó la funcionaria.

Tras la protesta de los médicos, Gustavo Sáenz y la ministra de Salud Pública, Josefina Medrano, se reunieron con los gerentes de los cinco hospitales clínicos de capital para analizar cómo fortalecer la entrega de elementos de protección personal.

Se habló de cómo ampliar el margen de entrega de máscaras faciales, barbijos y camisolines. Para eso se creará un Comité de Fiscalización de la calidad de esos equipos y se evaluarán los de producción propia, donaciones y otros, en el marco del Comité de Crisis Operativa COVID-19.

Pruebas de olfato

Tras reunirse con los gerentes de hospitales, Gustavo Sáenz adelantó que se implementarán test olfativos masivos en las distintas vías de acceso que posee la provincia, como una acción más para detectar a pacientes asintomáticos, en el marco de la pandemia COVID-19.

Erazu aseguró que existe una buena predisposición de los médicos y otros profesionales para continuar atendiendo a los pacientes. “Pese a que nunca les otorgaron la indumentaria apropiada nunca dieron un paso atrás. Es difícil hacer esta manifestación en medio de la pandemia, con la emergencia sanitaria, pero la población en general es muy sensible y comprensiva ante este tema. Valoran a los trabajadores de la salud. Los médicos estamos frente a la batalla y vamos a perder soldados si no tenemos la protección correcta”, finalizó.

Donación de insumos

La ministra de Salud, Josefina Medrano, recibió donación de equipamiento del Ministerio Público de Salta. La funcionaria firmó un convenio con el procurador general, Abel Cornejo, y el defensor general, Pedro García Castiella.

La donación incluye una lavadora de ropa, un secador rotativo, una planchadora cubeta y centrífuga pendular para el funcionamiento de un lavadero que utilizará el hospital Papa Francisco.

Hay tres casos en estudio en la provincia

Hasta ahora se activó el protocolo de COVID-19 en 152 oportunidades.

Desde la Dirección General de la Coordinación Epidemiológica dependiente del Ministerio de Salud Pública se dio a conocer que hasta anoche había tres casos sospechosos de COVID-19 en estudio.

Hasta ayer se activó el protocolo de coronavirus en 152 casos en la provincia. Sobre este total, resultaron negativos 141 casos, en tanto que se descartaron cinco y se espera el resultado de tres.

Hasta ahora, en Salta hubo tres casos confirmados de COVID-19. Los tres pacientes que se contagiaron la enfermedad ya están de alta.

Las muestras de los tres casos en estudio se procesan en el laboratorio de virología del hospital del Milagro y en las próximas horas se darán a conocer los resultados.

Desde el Ministerio de Salud se pidió a la población continuar con las medidas de prevención para evitar contagios de coronavirus. Es fundamental el lavado de manos frecuente con agua y jabón, toser en el pliegue del codo, higienizar los objetos de uso frecuente y superficies y airear ambientes.

También es importante mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En los últimos días regresaron a la provincia salteños que habían quedado varados al inicio de la cuarentena, que deben cumplir con 14 días de aislamiento como medida de prevención.