Medrano dijo los salteños que iban en el colectivo están realizando la cuarentena.

La ministra de Salud, Josefina Medrano se refirió también a las medidas tomadas en la provincia tras el nuevo caso de coronavirus (cuarto caso)y dijo que :”Contamos con test para hacer PCR, hemos hecho hasta el momento 156 de los casos sospechoso y 15 de controles. Dijo también que el nuevo paciente infectado de Covid-19 está internado en hospital Papa Francisco y llegó tranquilidad al expresar que en la provincia no hay circulación viral. “Debemos agregar también que en Buenos Aires se están haciendo testeos masivos desde hace 3 días y los resultados son negativos, lo cual demuestra que en esas grandes ciudades no hay una circulación comunitaria. Sostuvo también que se logró contactar a todas las personas que viajaban en el micro. “Una persona se bajó en Tucumán y ya fue ubicada. Con respecto a los que siguieron viaje hasta Jujuy aseguró que todos se encuentran en aislamiento y “los que están en Salta mantendrán la cuarentena obligatoria por haber viajado 48 horas con un infectado y que a pesar de ello , los resultados al resto de las pasajeros dieron negativo, pero de igual manera estarán en aislamiento obligatorio y seguramente repetimos los test antes de que puedan salir del aislamiento.

Medrano dijo también que el aislamiento del contagiado se hizo en el hospital Victoria Plaza lugar donde enviamos a la mayoría de las personas que tienen que realizar el aislamiento y no tienen un lugar adecuado en sus domicilios.