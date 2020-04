Gustavo Sáenz: "No vamos a permitir el ingreso a Salta de ningún colectivo de mediana y larga distancia"

En el día de hoy salió a luz un nuevo caso positivo de coronavirus pero podrían haber sido muchos más debido a la imprudencia e irresponsabilidad de dos delincuentes que a cualquier precio pretendían volver a su casa. Estos señores de 40 años venían escondidos en un colectivo. Venían 50 personas en un micro, desde Río Negro hacia Jujuy. La pregunta es: ¿Cuántos controles evadieron? ¿En cuánto lugares se bajaron?”, dijo el gobernador visiblemente molesto.

“No hay que esperar que pasen los muertos por la casa de cada uno de los salteños. He tomado la decisión de que a partir de ahora no entra ni sale ningún colectivo de media y de larga distancia hasta que no estén dadas las medidas de seguridad. Tenemos un equipo de trabajo que está dejando el alma. Estoy seguro que el presidente de la Nación y los ministros están convencidos de que de esta manera no funciona el volver a casa”.