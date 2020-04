Salta no habilita las salidas, pero abre una puerta al interior

Después de que el Gobierno nacional habilitara la posibilidad de hacer salidas recreativas de una hora y a una distancia de 500 metros de su hogar, se generó una gran expectativa entre las personas que vienen sufriendo los efectos de una cuarentena que lleva casi un mes y medio.

La implementación y decisión de esta medida quedó en manos de los gobernadores que en su mayoría resolvieron que los conglomerados urbanos de gran densidad poblacional queden excluidos de esa posibilidad.

Salta no fue la excepción y por el momento dispuso no dar bandera verde a las salidas de esparcimiento ya que afirman que "no están dadas las condiciones" para llevar adelante esa flexibilización, aunque advirtieron que si algún municipio plantea esa excepción y lo hace con un protocolo de seguridad, se va a estudiar el pedido.

"Estuvimos evaluando, sobre todo la posibilidad de control y cumplimiento de la sociedad de esta posibilidad que se había anunciado a nivel nacional, y entendemos que no es oportuno en esta instancia, en este momento habilitar estas salidas recreativas", expresó a diario El Tribuno, el secretario de la gobernación Matías Posadas.

Desde la Provincia entienden que las fuerzas de seguridad provinciales están focalizadas en "ordenar y ejercer los controles" sobre las actividades que ya están exceptuadas y que son más de 70 en todo el territorio de la provincia.

"Salta ha logrado excepciones diferentes a otras provincias producto del buen trabajo que viene haciendo. Entonces, no queremos tirar por la borda el esfuerzo que se viene haciendo, con una medida que entendemos que es de difícil aplicación y control. Teniendo en cuenta esto provisoriamente la Provincia evaluó la situación y entendemos que van a ser más las complicaciones en el control y las dificultades en su aplicación", afirmó Posadas.

Municipios

El domingo, en una videoconferencia entre el gobernador Gustavo Sáenz con todos los intendentes de la provincia se charló de este tema. Gustavo Sáenz les dijo puntualmente a los jefes comunales que para habilitar nuevas excepciones dentro de sus municipios y que consideren que se puede habilitar -donde incluso se puede incluir las salidas recreativas-, tienen que pedirlo formalmente al Comité Operativo de Emergencia (COE) junto con un protocolo de actuación para poder determinar en qué condiciones se harían.

"Hoy la evaluación que nosotros hacemos en la provincia es que hay buenos resultados epidemiológicos producto de que hay un buen trabajo en la tarea preventiva y de control de la provincia. Entonces, no queremos tirar por la borda todo este esfuerzo que se hizo cuando no tenemos las garantías de que una medida de este tipo puede funcionar correctamente", remarcó el secretario de la Gobernación.

Posadas detalló que se pueden evaluar situaciones particulares si algún municipio lo plantea, pero en términos generales creen que no están dadas las condiciones. "Si viene un protocolo de un municipio que puede ayudar al control, resolverlo y que están dadas las condiciones se lo evalúa, como se evalúan todas las mediadas. Como la situación es cambiante, las medidas tienen que tener esa posibilidad de adaptación", finalizó.