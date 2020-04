"Los Bulls fueron unos llorones"

El exjugador de la NBA Bill Laimbeer, campeón con Detroit Pistons en dos ocasiones, afirmó que Michael Jordan y los Chicago Bulls eran “unos llorones”, tras la emisión del capítulo tres y cuatro de la serie The Last Dance donde se revivieron los duelos entre ambos equipos a principio de los años 90.

“Michael Jordan y sus Bulls eran unos llorones. Se quejaron y lloraron durante mucho tiempo sobre lo malos que éramos. Y, lo que es peor, dijeron que somos malas personas. Y eso no es cierto. Simplemente fuimos jugadores de básquet que intentaban ganar. Eso realmente me molesta”, apuntó el expivote.

En los episodios emitidos el lunes en Netflix se repasaron los partidos entre Detroit Pistons y Chicago Bulls, en los que los primeros se impusieron tres veces consecutivas hasta 1991, cuando la franquicia de Jordan venció y luego se consagró campeón.

El conflicto se desató por la falta de saludos de los jugadores de Detroit tras la caída, aunque Laimbeer se mostró firme en su postura: “No saben quiénes somos realmente o cómo somos como personas o en nuestra vida familiar. ¿Y todo por qué? ¿Por no darles la mano? Eran unos llorones. Ganaron aquella serie y les doy el crédito que merecen. Nosotros nos hacíamos viejos y ellos nos ganaron. Sigamos adelante”.