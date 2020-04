Coronavirus: El primer ministro británico fue trasladado a la sala de terapia intensiva

Ayer fue internado en un centro médico de Londres tras no poder recuperarse en su domicilio y hoy fue llevado a la sala de cuidados intensivos.

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue derivado a una sala de cuidados intensivos en el hospital de Londres al que ingresó este domingo, 10 días después de haber dado positivo por coronavirus, según se informó hoy en el Reino Unido.

Johnson solicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que asuma de forma interina la jefatura del gobierno británico. Según reportó la cadena de noticias británica BBC, el primer ministro había sido llevado al hospital por "precaución" y para lo que fue descrito como "pruebas de rutina".

Sin embargo, se informó este lunes que Johnson tuvo que ser derivado a una sala de terapia intensiva a causa del virus Covid-19 que lo aqueja.

El líder conservador, de 55 años, anunció el 27 de marzo que había dado positivo al test de COVID-19 y permanecería siete días en aislamiento en su apartamento de Downing Street, a cuya puerta se le dejaban comidas y papeles. Sin embargo, sus síntomas continuaron y eso preocupó al equipo médico que lo asiste.

A pesar de su cuadro, continuó encabezando reuniones por videoconferencia y muchos achacaban el lunes a esta falta de reposo el hecho de que el viernes siguiese teniendo fiebre y el domingo su médico decidiera ingresarlo para someterlo a pruebas médicas como “medida de precaución”.

Según los diarios The Times, DailyMail, The Sun y Mirror, Johnson se encuentra en el hospital St Thomas, de Londres, cerca de Westminster, y se le está administrando oxígeno. El alto funcionario no quiso precisar qué tipo de tests se le efectúan.

“Hoy está en el hospital para ser sometido a exámenes, pero continuará siendo informado de lo que pasa y estando al mando del gobierno”, se limitó a decir Robert Jenrick, ministro de Vivienda y Comunidades, a la radio BBC.

El premier se manifestó en su cuenta de Twitter. “Estoy de buen ánimo y manteniendo el contacto con mi equipo, mientras trabajamos para combatir al virus y mantener a salvo a todos”, dijo. Además, agradeció al personal sanitario por la atención “en este tiempo difícil”, y pidió a toda la población que se queden en sus hogares.

Volver “lo antes posible”

Johnson es el más destacado líder político mundial en haber contraído el virus. En el Reino Unido, también se infectaron con COVID-19 su ministro de Sanidad, Matt Hancock, y el heredero al trono, el príncipe Carlos, de 71 años, pero ambos salieron de su aislamiento la semana pasada tras haber superado la enfermedad.

Por su parte, “el primer ministro ha tenido síntomas persistentes desde hace diez días”, explicó Jenrick. “Pasó la noche en el hospital (...). Esperamos que como resultado de esos exámenes sea capaz de volver a Downing Street lo antes posible”, agregó.

Según el doctor Rupert Beale, del laboratorio de biología celular de infecciones en el instituto Francis Crick de Londres, en una situación como la de Johnson, los médicos deben, en principio, vigilar “las señales vitales importantes como la saturación de oxígeno”, realizar análisis de sangre para comprobar “la respuesta inmunitaria” y efectuar un electrocardiograma.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró convencido de que su “amigo” Johnson se recuperará. “Es un hombre fuerte”, aseguró durante la rueda de prensa del domingo en la Casa Blanca.