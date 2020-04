Una manera simple de hacer un barbijo casero

Ante la pandemia del coronavirus, la demanda de barbijos creció considerablemente este último tiempo. Cada vez es más difícil conseguirlos en la farmacia o está limitada la cantidad de productos por personas, por lo tanto, ya se comienzan a fabricar de manera casera.



Ahora bien, ¿cuáles son los consejos que dan los especialistas para armar un barbijo adecuado y cómo se deben higienizar? "Hay cantidad de tutoriales en Internet de como armarlo. Lo importante es que deben tener doble o triple tela, puede ser de algodón", afirmó Gerardo Laube, infectólogo y docente de la UAI (Universidad Abierta Interamericana).



"Desconozco que haya tipo de telas especiales, pero más que nada hay que tratar que todo el mundo lo use. Es para proteger al otro", aclaró el especialista. "Puede ser tela de un pañuelo, de una remera vieja", agregó.



Laube aclaró que lo más importante en estos casos sigue siendo la distancia, pero que en casos que no se puede tener y es irreversible la situación, el uso de barbijo sirve como protección siempre que cubra tanto la boca como la nariz.



A la hora de higienizarlos, el infectólogo afirmó: "La limpieza es con cualquier detergente o limpiado común para matar al virus. Hay que ver también el tiempo de utilización del barbijo. Todos los días hay que lavarlo a la noche. Se puede volver a reutilizar y los días dependen del tiempo de uso también".



Por otro lado, Ricardo Teijeiro, infectólogo, informó que los barbijos se pueden armar con cualquier tela porque lo que se intenta con esto es que lo que se usa frene las microgotas cuando habla en ese barbijo. "Es para proteger a los demás", aseveró.



"Hay provincias y jurisdicciones que ya decretaron que todo el mundo debe usar el barbijo de forma obligatoria", dijo Teijeiro. Sin embargo avisa que esto puede traer otro tipo de complicaciones: "Hay que educar a la gente sobre los cuidados y como no contaminarlos porque las personas no están acostumbrados a usarlos", agregó.



"Tienen que ser de uso personal si o si, no tiene que pasarse de persona a persona", enfatizó.



"Con lavarlo sería suficiente, si están hechos con otros materiales, como plásticos, no se van a poder reutilizar. No te va a proteger de la pequeña partícula pero sí vas a proteger a los demás", finalizó Ricardo.



El médico Daniel Lopez Rosetti también dio su método para armar un barbijo de manera casera. Dijo que solo se necesita una tela de algodón de 50x50 cm, filtro de café o servilleta de mesa común y dos gomitas elásticas.