Orán en el colegio secundario se atenderá a sospechosos

Así lo confirmó el hospital San Vicente de Paúl en su reporte diario realizado anoche. El Dr. Marcelo Quipildor informó que desde hoy las instalaciones del Colegio Secundario 5089 comenzarán a funcionar como centro ambulatorio COVID 19 atendiendo a pacientes con síntomas respiratorios. Los casos febriles relacionados a dengue serán derivados al Móvil de la Salud Municipal que funciona en la plaza San Martín. El resto de pacientes por otras patologías continuarán siendo atendidos en el nosocomio. Recordemos que la utilización del colegio secundario forma parte del anunciado Plan de Contingencia por Coronavirus que encarará la ciudad, trabajando en conjunto el Hospital y el Municipio, incluyendo también como futuro centro de internación a la Escuela Osvaldo Pos.

Quipildor fue insistente con la comunidad solicitando el acatamiento del aislamiento social obligatorio. "Les aseguro que si tuvieran el miedo que nosotros, los trabajadores de salud le tenemos a este virus, no estaría nadie en las calles. El hecho de que no tengamos casos positivos en Orán no nos da vía libre para volver a las calles como si nada. Es preocupante el avance del COVID 19 en el país sumando más de 30 muertos en pocos días. Entendemos que hace falta salir a trabajar, ir a comprar o sacar dinero del cajero, pero respetemos las medidas de prevención que ya conocemos. No salgamos de casa si no se trata de una urgencia. No estamos tomando conciencia. Reflexionemos, lo único que les pedimos es que se queden en sus casas. Cuídense, cuiden a su familia y cuídennos a nosotros también" pidió el profesional.

Solicitó que no se difundan mensajes alarmistas y falsos respecto de la situación del coronavirus en Orán. "Es falso que se llevaron respiradores de Orán. Por favor les pido, manejémonos con información ofi cial".