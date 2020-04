J.K. Rowling se recuperó y, a través de un médico, aportó algunos consejos

La autora de “Harry Potter”, J.K. Rowling, reveló que presentó signos compatibles con COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, pero indicó que ya los superó. “Durante las últimas dos semanas he tenido todos los síntomas del COVID-19 (aunque no me he hecho el test)", dijo Rowling en su cuenta de Twitter, en el que compartió un video de una técnica de respiración que dijo la había ayudado a controlar los peores síntomas.

En el material en cuestión, un médico del Queen’s Hospital explica en detalle cómo pueden aliviarse los síntomas respiratorios provocados por esta infección que se propagó por todo el mundo y que, al martes, ya ha dejado más de 70 mil muertes a nivel global.

“Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica que es recomendada por los médicos. No cuesta nada, no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte mucho a ti o a tus seres queridos, como me ayudó a mí. Mantente a salvo”, agregó.

Dr. Sarfaraz Munshi señala que los pacientes sin síntomas también pueden beneficiarse y que incluso puede ayudar a las personas que toman el hábito aún sin haber contraído la enfermedad.

"Mientras tiene una infección activa, necesitas que ingrese una buena cantidad de aire en las bases de los pulmones. La única manera de hacerlo es tener una técnica ", explica en el video el médico en base a un método que utiliza una de las enfermeras del hospital.

La rutina consiste en tomar cinco respiraciones profundas, mantenerla durante cinco segundos y después de la sexta respiración, hacer una gran tos mientras se cubre la boca. Este ejercicio sirve para abrir la vías respiratorias.

Al haber presentado síntomas leves, la escritora prefirió seguir los consejos médicos desde su casa y, de esa manera, contribuir a reducir las chances de un colapso de la estructura sanitaria británica, que el martes registró la mayor cantidad diaria de muertes en el país: 854, lo que elevó el saldo total a 6.227 decesos. El país estaría entrando en el periodo más complicado de la emergencia mientras el primer ministro, Boris Johnson, permanece en cuidados intensivos luego de que se deteriorara su cuadro de Covid-19, que anunció había contraído el 27 de marzo.

Rowling es una de las principales figuras británicas del movimiento “Quédate en casa” del país, esfuerzo que replica la necesidad de mantener la responsabilidad social y acatar el confinamiento ordenado por las autoridades. Y, en caso de salir, mantener la llamada distancia social.

Vía Twitter, J.K. Rowling también agradeció las palabras de apoyo de sus seguidores y del público, y aprovechó para incentivar nuevamente la necesidad de respetar las medidas de aislamiento.

Rowling, de 54 años, es una de muchas celebridades que anunciaron su recuperación de la enfermedad causada por coronavirus. La creciente lista incluye a los actores Tom Hanks e Idris Elba, a la cantante pop estadounidense Pink y al heredero al trono británico, el príncipe Carlos.

La exitosa escritora anunció la semana pasada el lanzamiento de la plataforma Harry Potter at Home, en la que ofrece actividades de forma gratuita durante todo abril, como parte de una iniciativa para ayudar a los padres, cuidadores y maestros a entretener a los niños en sus casas.