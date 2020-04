Gremios de la carne se movilizan este jueves por salarios impagos en el Frigorífico Penta

Los gremios de la carne anunciaron una medida gremial para exigir el pago de salarios adeudados a los empleados del Frigorífico Penta ubicado en la localidad bonaerense de Quilmes.

Los trabajadores de la actividad concentrarán este jueves, a las 10 de la mañana, en la rotonda de Pasco y Camino General Belgrano.

El conflicto

La organización que conduce Gabriel Vallejos informó que son más de 200 los empleados en conflicto.

“Se intentó sin suerte abrir una mesa de diálogo con los propietarios, y ante la imposibilidad de intervención del ministerio de Trabajo, esta organización instó a la firma a regularizar la situación de los compañeros de manera inmediata, al tiempo que se declaró el “estado de alerta y movilización”, explicaron.

"Si no me muero con la pandemia, me moriré de hambre. Mis hijos y mi familia precisan el sueldo para poder comer", expresó Claudio, uno de los trabajadores del Frigorífico Penta de #Quilmes que concentran en la puerta de la planta porque la patronal decidió cerrar | Video: ANRed. pic.twitter.com/PacomjbYwl