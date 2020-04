El 41% de las empresas no pagó sueldos y el 45% lo hizo a medias

La situación de las empresas en la provincia es crítica. Datos aportados por la Cámara de Comercio e Industria de Salta ponen en alerta al Gobierno local sobre una de las actividades económicas que más aportes hace a las arcas provinciales: el comercio.

La actividad está casi paralizada desde hace casi tres semanas, donde muchas empresas no registran ingresos. El 76% de los locales en la capital se encuentra cerrado y un 64% en el interior provincial. La encuesta realizada por la Cámara de Comercio e Industria de Salta es reveladora y describe un escenario complejo, del que les costará salir a las empresas.

El sondeo fue realizado entre los socios de la Cámara para conocer el impacto que tuvo en el comercio las medidas implementadas por el Gobierno nacional, ante el avance de la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 y que tuvo como consecuencia directa la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional.

El trabajo estuvo a cargo del Observatorio Económico que posee la institución y contó con la participación de más de 600 empresas distribuidas en todo el territorio provincial.

Con el inicio de abril, se puso en discusión cómo harían las empresas para afrontar los sueldos de marzo, después de que el parate económico les impidiera facturar para conseguir los fondos suficientes para abonar los salarios.

Según el informe, solo un 14% de los comercios de la provincia pudo afrontar los sueldos de marzo, mientras que el 45% lo hizo parcialmente y el restante (41%) no ha logrado hacerlo, lo cual agrava la situación de cientos de empleados.

Créditos

De la encuesta también surge que pocas empresas lograron acceder a las líneas bancarias instrumentadas por Nación ante la emergencia. Solamente un 10% de los comercios accedió al crédito con una tasa anual del 24%.

Del informe se desprende que entre los principales inconvenientes que encontraron los empresarios a la hora de acceder a las líneas bancarias se encuentran un 31% de los comercios manifestó que no les ofrecieron esa línea de crédito o no pudieron contactar al banco; un 19% no se encuentra en condiciones de asumir un crédito a ninguna tasa y otro 13% ni a la tasa propuesta.

La situación se pondrá mucho más difícil con los sueldos de abril. El informe de la Cámara señala que los empresarios consultados aseguraron que para afrontar los sueldos del mes de abril, el 77% dijo que solicitarían una reducción de contribuciones patronales (para menos de 60 empleados), un 20% solicitaría asignación compensatoria (hasta 100 empleados), mientras que REPRO (para más de 100 empleados) solo un 3% lo solicitaría.

Un dato revelador que surge del trabajo de la Cámara, es que el 48% de las empresas que buscaron acceder a las líneas bancarias instrumentadas por Nación tiene entre 1 y 5 empleados. Lo que pone de manifiesto que la crisis, a las que más afectó fue a las micropymes.

Si tomamos el porcentaje restante, encontramos que los comercios que tienen hasta 25 empleados representan un 90%, entre 26 y 60 empleados un 8% y empresas con 61 y 100 empleados o más es solo un 2%.

"En cuando a los sueldos del mes de abril, el 85% de los comercios encuestados solicitará una medida de reducción de contribuciones patronales (para menos de 60 empleados), mientras que el 13% solicitará asignación compensatoria (hasta 100 empleados) y solo 2% REPRO (más de 100 empleados)", expresa el informe.

El próximo mes, la situación será más dura porque la cuarentena sigue hasta fines de abril.

En el interior

El informe realizado por la Cámara de Comercio, que preside Daniel Betzel, también tuvo la participación de empresas del interior provincial, donde vemos que la cantidad de comercios abiertos es mayor que en la capital.

El 61% de los locales no se encuentra trabajando durante las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por el Gobierno nacional y la mitad de los comercios no pudo hacer frente al pago de los salarios del mes pasado.

"En el caso del interior, un 49% de los comercios no pudo afrontar los sueldos de marzo, pudieron hacerlo parcialmente un 35% y solo el 16% de los locales encuestados lograron pagar la totalidad de sueldos", expresa el informe. En cuanto a las líneas de créditos impulsada por el Gobierno nacional, el 91% de los locales encuestados no tuvieron acceso a ella.

"Entre los principales inconvenientes con que se encontraron a la hora de acceder a los créditos bancarios se tiene: un 30% expresa que no se los ofrecieron o no pudieron contactarse con el banco; un 28% no se encuentra en condiciones de tomar un crédito a ninguna tasa y un 14% tampoco a la tasa propuesta", detalla el documento.

Teniendo en cuenta la cantidad de empleados de los comercios pertenecientes al interior de Salta, el 53% poseen entre 1 a 5 empleados. "Dividiendo la nómina por rangos, hasta 25 empleados hay un 92% de comercios, entre 26 y 60 trabajadores un 7% y más de 100 solo un 1%", precisa la encuesta.