“Hubo una reacción rápida ante una situación de necesidad de muchos sectores”

El impacto del parate obligatorio de las actividades por la pandemia del COVID-19 profundizó la crisis de las empresas del norte argentino y las dejó a su gran mayoría al borde del quebranto. Sin embargo, pese a esta situación crítica, las empresas más grandes de la provincia salieron a realizar distintas acciones solidarias que se focalizaron en alimentos a los sectores más vulnerables, y aportes para fortalecer el sector sanitario y las fuerzas policiales. Paula Bibini, presidenta de la Unión Industrial de Salta, en diálogo con El Tribuno, se refirió a esta situación y destacó el accionar de los empresarios salteños.



Desde el sector industrial realizaron varias acciones solidarias y de responsabilidad social empresarial en tiempo de la pandemia...

Dentro de la Unión Industrial de Salta tenemos un departamento de responsabilidad social empresaria y desde hace años se viene trabajando de manera solidaria con algunos proyectos. Este año, a partir de esta situación sanitaria que se generó, se redobló el compromiso por parte de los industriales para tener una ayuda concreta a sectores más necesitados. En particular, hay empresas que actualmente vienen trabajando a través de sus fundaciones como, por ejemplo la empresa Pampa Energía o el Banco Macro. Los ingenios han donado alcohol, el cual se hizo llegar a las autoridades provinciales y municipales. En el caso nuestro (rubro alimenticio) también hay una colaboración concreta a los hospitales, merenderos y comedores que hoy están necesitando cubrir la ración de comida. La empresa Arca Continental (Coca Cola) trabajó con la entrega de plásticos para poder construir protección para aquellas personas que están expuestas a mayor vulnerabilidad respecto al contacto social. La empresa Salvita hizo donaciones en particular a los municipios de la zona sobre todo para atender cuestiones sanitarias. La Cervecera CCU también donó alimentos.

Parece que hubo acciones coordinadas entre todos...

En general, hubo una reacción rápida por parte de los industriales y los empresarios salteños para redoblar un compromiso ante una situación de necesidad muy difícil que están pasando muchos sectores que me parece que es necesario atenderlos. No solamente a los que tienen que ver con el servicio público como la salud o la policía, sino atendiendo a una necesidad concreta de alimentos donde hay mucha gente que también necesita asistencia.

Esto también representa un desafío para las empresas, seguir manteniendo sus programas de responsabilidad empresarial, donde hay un contexto de crisis hace varios años y que se profundizó con la pandemia...

Si, lamentablemente nos encontramos en una situación de una crisis muy fuerte, donde hubo que redoblar esfuerzos pero también atendiendo a los que más necesitan. Hay como diferentes situaciones. Hay empresas que pueden tener un compromiso mayor porque cuentan con productos para poder colaborar. Otras, están asumiendo sus propias obligaciones como tiene que ser el pago de los sueldos o el pago a proveedores y están mucho más limitadas y no puede acercar una ayuda más concreta, pero yo creo que de alguna manera hay una colaboración conjunta entre todos para en una situación difícil, ver en que se puede ayudar.



¿Cómo están haciendo en las empresas ante esta pandemia que afectó a todo el mundo?

Hay una situación de la industria salteña que tiene que ver con una necesidad de impulsar la actividad. Hay una necesidad concreta de volver a poner en marcha la actividad productiva de la provincia. Algunas actividades que son esenciales hoy se encuentran pero no de forma total, sino parcial. Otras empresas que no son esenciales, pero que de a poco se van flexibilizando como la actividad tabacalera o en las próximas semanas las que están relacionadas con las zafras y la actividad de los ingenios. Estás son actividades que hacen a la región que a partir de una necesidad concreta de levantar la cosecha y es necesario que se empiecen a flexibilizar para que se puedan poner en marcha y la gente pueda volver a sus puestos de trabajo. Se están presentando los protocolos, tomando todos los recaudos que exige la ley y cuidando los trabajadores. Hay una necesidad concreta de reactivar la industria. Para eso se necesita capital de trabajo para volver a poner en marcha a una empresa pero hay muchas dificultades, sobre todo en el NOA y en NEA para poder acceder a créditos a tasa subsidiada por la cantidad de requisitos que se deben cumplir y que las entidades financieras le piden a las empresas para que se puedan dar esos préstamos. Entonces, estamos pretendiendo de alguna manera un tratamiento diferencial para las empresas del NOA y del NEA debido a las dificultades de poder arrancar nuevamente.



¿Hay muchas empresas rechazadas?

Muy pocas pudieron acceder a créditos de capital de trabajo para poder retomar sus actividades.



¿Hay muchos requisitos?

Exigen garantías, fianzas, balances que sean positivos y que hoy las empresas están con cero ventas, con una cadena de pago cortada. Ya veníamos con una situación de crisis que hace imposible volver a retomar la actividad. Frente a todas esas dificultades y al no haber un financiamiento inmediato las empresas no pueden reiniciar su actividad normal.



La UIA aseguró que en el país sólo el 20% de la industria está operativa. ¿En Salta la situación es similar?

En general te puedo decir que es similar, es muy baja porque no solamente las esenciales se encuentran trabajando sino algunas que podrían estar trabajando pero no pueden poner en marcha su actividad porque no tienen capital de trabajo o porque no hay una venta o un consumo inmediato para poner en marcha una actividad con normalidad. Esto va a ser progresivo, y se va a necesitar tiempo para que las empresas puedan volver de a poco a poner sus máquinas en marcha.



¿Qué tiempo estiman para reiniciar la actividad?

La prioridad en los próximos dos meses es mantener el plantel de los trabajadores. Hay un esfuerzo compartido por parte del Gobierno nacional y las empresas para asumir el pago de los salarios. A partir de eso, en estos dos meses y en lo que queda para adelante, es lo que se pretende volver a retomar la actividad dentro de la flexibilización. Tengamos en cuenta que estamos en una zona del país donde no hay tantos casos de personas que estén con el virus, con lo cual tenemos que mantener ese status sanitario para que de alguna manera se pueda resguardar la salud de los trabajadores que son quienes hoy ponen el hombre a toda esta situación y ayudan a las empresas para que podamos salir todos adelante. Es un cuidado conjunto y esto exige prudencia y hacer las cosas bien, porque uno trabaja con la gente y hay que cuidarla.