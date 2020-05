Estudiantes de un instituto superior decidieron no tomar clases virtuales

Unos 70 estudiantes de tercero y cuarto año del Profesorado en Educación Secundaria de Ciencias Políticas del Instituto de Educación Superior 6.001 Gral. Manuel Belgrano tomaron la decisión colectiva de no entregar más trabajos prácticos, no conformar grupos o equipos para evitar la exclusión de los que no pueden integrarlo y no tomar más clases virtuales en ninguna plataforma hasta la normalización de las clases presenciales, suspendidas por la cuarentena obligatoria.

Los jóvenes y adultos manifestaron su descontento general por la evidente desigualdad que generó la educación a distancia, a través de notas plantearon a la institución esta preocupación, y hoy se sentarán a dialogar con autoridades de la Dirección General de Educación Superior para tratar de resolver algunas situaciones.

Señalan que desean aprender y ser evaluados, aprobados, promocionados y titulados bajo condiciones equitativas, concretas y correctas. "Queremos recibirnos con la seguridad de que nuestro futuro desempeño como docentes sea de excelencia, calidad y humildad suficientes para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Si es necesario extendernos en el ciclo lectivo un año más o asistir en verano a clases, estaremos más que dispuestos porque la enseñanza reducirá la inequidad y posibilitará que seamos más los que tengamos un mismo ritmo y nivel de estudios", expresan en el escrito.

Rosario de la Frontera

"El alumno que debe materias anteriores no puede cursar la correlativa", afirmó el rector del profesorado de Rosario de la Frontera -Instituto de Educación Superior 6.024-, Sergio Dinoto. Allí, un grupo de estudiantes de la carrera de Química le había manifestado a este medio su preocupación por no poder seguir cursando una materia correlativa, dado que la anterior no la pudieron rendir en la mesa extraordinaria de abril por la cuarentena.

De acuerdo al rector Dinoto, el tema de la correlatividad institucionalmente es algo que no se puede salvar porque existe un reglamento que se tiene que cumplir. Hay estudiantes que aseguran que se les venía permitiendo todos los años empezar a cursar en marzo y luego rendir en abril; sin embargo, esto fue desmentido por el rector, quien afirmó que desde hace dos años se instrumentó en el establecimiento un sistema informático (Taking) a través del cual se lleva un control de la situación académica de los estudiantes y que al ser un sistema rígido no permite lo que no corresponde.

Por otra parte, Dinoto planteó otra realidad: "Muchos estudiantes no aprovechan las mesas ordinarias y después vienen los problemas de correlatividades". Precisó que entre un 30 y 40% de los que se inscriben no se presenta a rendir. "Nosotros damos las oportunidades y los alumnos no aprovechan", sentenció.

Propuestas de los alumnos

Además de lo diversos planteos, los estudiantes del Instituto 6.001 presentarán hoy las siguientes propuestas: modificación del calendario académico, apertura de las mesas extraordinarias que correspondían a este año bajo un protocolo de bioseguridad acorde, para que se le permita a los estudiantes rendir y avanzar en sus trayectorias. Exención de correlatividad para los que la soliciten, ya que, dada la situación vivida, muchos estudiantes han caído en una figura de condicionalidad, que implica cursar o estar inscripto en una materia correlativa sin tener finalizada la anterior. En este momento, al estar estos impedidos de rendir y excluidos del acceso a las plataformas, su condición se ha complicado. En el caso más extremo, algunos estudiantes que tenían extensión de las Prácticas Docentes hasta abril fueron evaluados, reprobados y sin posibilidad de recursar, o de avanzar, cuando no se debía calificar.