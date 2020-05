En las próximas horas, Salta autorizará la reapertura de locales gastronómicos

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia de Salta, Ricardo Villada, manifestó que en las próximas horas el Gobierno de la Provincia habilitará la actividad de los locales gastronómicos, cuya actividad fue autorizada anoche por la Jefatura de Gabinete de Nación.

El funcionario estimó que entre mañana y pasado abrirán los restaurantes y confiterías con mucha menos gente que antes de la pandemia y siguiendo protocolos estrictos. Se otorgarán turnos para asistir y no se podrán aglomerar personas en la puerta. A las 20, los locales deberán estar cerrados.

El ministro aseguró que los envíos de comida a domicilio siguen habilitados.

Con barbijo y por documento

El médico Bernardo Biella recordó que los salteños se deben habituar a una nueva normalidad, con mucho cuidado, sobre todo en la época de invierno que se avecina, en la que circulan muchos virus.

El exdiputado informó que los ciudadanos deberán concurrir a los locales gastronómicos el día que les toque de acuerdo con la terminación de sus documentos.

Se debe mantener el distanciamiento físico y se debe usar barbijo para llegar al local, para ir al baño y para volver a salir a la calle. Durante la comida no se va a usar el tapaboca y nariz.

“Si el virus no llega a la cara, no me puedo contagiar”, graficó el experto.